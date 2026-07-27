Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante un acto de lanzamiento de campaña en São Paulo el sábado.
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Agencia Bloomberg
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Brasil llamó a consultas a su embajador en Argentina después de que el presidente Javier Milei lanzara un duro ataque contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y un juez de la Corte Suprema durante el acto de lanzamiento de la campaña del principal candidato presidencial de la derecha brasileña el sábado.

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