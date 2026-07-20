Contenedores en el puerto de Suape, en Ipojuca, Brasil.
Contenedores en el puerto de Suape, en Ipojuca, Brasil.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

La decisión de EE.UU. de imponer aranceles del 25% a Brasil reavivó una disputa comercial con el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva a solo meses de las elecciones presidenciales de octubre, con el potencial de influir en el resultado de una contienda profundamente polarizada.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.