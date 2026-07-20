Aunque la administración Trump afirmó que los aranceles, que entrarán en vigor el 22 de julio, responden a prácticas comerciales desleales, su mayor impacto podría ser político.

Lula ha logrado movilizar el apoyo de la opinión pública cuando ha enfrentado presiones comerciales previas de EE.UU. En octubre se enfrentará al senador de derecha Flavio Bolsonaro, quien viajó a EE.UU. a comienzos de este mes para declarar en contra de los aranceles que entonces estaban siendo evaluados, al sostener que solo favorecerían la reelección del líder izquierdista.

“Los aranceles propuestos recompensarían precisamente a quienes buscan castigar”, escribió Bolsonaro en su presentación ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, o USTR por sus siglas en inglés.

Esos argumentos del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado de Donald Trump, aparentemente fueron desestimados durante la investigación estadounidense. Grupos empresariales brasileños critican la medida y advierten que representaría un duro golpe para los exportadores del país.

La investigación, que se prolongó durante un año, “determinó que varias prácticas de Brasil eran irrazonables y discriminatorias, limitando la capacidad competitiva de agricultores, trabajadores, innovadores y exportadores estadounidenses”, señaló la USTR en una publicación en X el miércoles por la noche.

EE.UU. es el segundo mayor socio comercial de Brasil | El comercio entre ambos países fue casi la mitad del comercio con China

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, afirmó que la medida era necesaria “para corregir estas prácticas comerciales desleales y garantizar que los trabajadores y las empresas estadounidenses puedan competir en igualdad de condiciones”. Agregó en un comunicado que EE.UU. sigue abierto a negociar para resolver los problemas identificados.

Amcham Brasil, la Cámara de Comercio Estadounidense para Brasil, señaló que los aranceles colocarían al país entre aquellos con las condiciones más restrictivas para acceder al mercado estadounidense, afectando más de US$ 11,000 millones en exportaciones industriales y agrícolas.

Las importaciones de café, carne de vacuno y algunos productos derivados del etanol quedarían exentas de los nuevos aranceles, dijo un funcionario a periodistas antes del anuncio. Sin embargo, el etanol sí estará sujeto a las nuevas tarifas. La Confederación Nacional de la Industria (CNI) también expresó su preocupación y destacó que 20 de los 27 estados brasileños registraron una caída de sus exportaciones hacia EE.UU. durante el primer semestre del año.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (izq.), y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Fotos de Evaristo Sa y Jim Watson / AFP)

Línea de ataque

Aunque la exclusión de algunas de las principales exportaciones brasileñas podría limitar el impacto sobre la mayor economía de América Latina, el efecto político parece más difícil de contener.

La popularidad de Lula mejoró después de presentar la presión de EE.UU. como un ataque contra la soberanía de Brasil, y ahora recibió un nuevo argumento para atacar a su rival, cuyo padre estuvo en el centro de los primeros intentos de Trump por imponer aranceles al país.

La campaña de Lula retomará la estrategia que adoptó cuando los aranceles fueron anunciados por primera vez antes este año, a comienzos de junio, instruyendo a sus simpatizantes a utilizar las redes sociales para vincular el aumento de los aranceles con Bolsonaro y reforzar la narrativa de que traicionó al país, según una persona involucrada en el plan.

La campaña planea centrar su mensaje en el eslogan “TariFlávio”, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque no estaba autorizada para hablar públicamente sobre la estrategia electoral.

“No deja bien parado a Flavio que su viaje a EE.UU. no haya evitado este resultado”, afirmó Dan Pan , economista de Standard Chartered Bank en Nueva York. “Incluso podría darle a Lula más argumentos para atacar a Flavio, dada su estrecha relación con la administración Trump”.

Los mercados reaccionaron con relativa calma a la noticia. El real brasileño abrió a la baja, en línea con otras monedas de mercados emergentes, tras el anuncio de los aranceles estadounidenses.

Sin justificación

El gobierno de Brasil condenó los aranceles y afirmó que adoptará medidas para proteger su economía de sus efectos. También acusó a la familia Bolsonaro de colaborar con el gobierno de EE.UU. para facilitar la medida.

“No existe justificación para adoptar medidas unilaterales contra nuestro país”, señaló el gobierno en Brasilia en un comunicado. “Seguiremos diversificando nuestras relaciones comerciales y abriendo nuevos mercados para nuestros productos”.

La administración de Lula se reunirá la mañana del jueves para analizar la situación y definir cómo aplicará la ley brasileña de reciprocidad, según una persona familiarizada con el asunto. Esa legislación permite al gobierno adoptar contramedidas contra países que implementen prácticas comerciales unilaterales consideradas hostiles.

EE.UU. propuso un arancel adicional del 25% a las importaciones desde Brasil en un informe del 1 de junio, tras una investigación realizada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. El informe cuestiona específicamente el sistema de pagos electrónicos del banco central conocido como Pix, utilizado diariamente por millones de brasileños. Sostuvo que Brasil ha “perjudicado injustamente” a los proveedores estadounidenses de servicios de pagos electrónicos al adoptar políticas que favorecen a Pix, una plataforma que Lula ha presentado repetidamente como un símbolo de soberanía tecnológica e independencia financiera.

Brasil rechazó las acusaciones relacionadas con Pix, calificándolas de infundadas, y prometió aplicar aranceles recíprocos y buscar alivio a través de la Organización Mundial del Comercio.

En su presentación, Flavio Bolsonaro también defendió a Pix y lo describió como “uno de los principales legados de la administración de Jair Bolsonaro”.

Fotografía tomada de la cuenta oficial en X @FlavioBolsonaro del senador derechista brasileño Flávio Bolsonaro (i), junto al presidente de EE.UU., Donald Trump, en la Casa Blanca, en Washington (EE.UU.). EFE/ @FlavioBolsonaro

En una publicación en X, el secretario de Estado Marco Rubio acusó al gobierno brasileño de no negociar de buena fe. Afirmó que las “políticas económicas” de Lula “son malas para los estadounidenses y para los brasileños. Durante el último año, Lula ha antepuesto su propio ego a un acuerdo en beneficio del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio de esa actitud”.

Flavio Bolsonaro republicó el mensaje de Rubio.

El año pasado, Trump impuso aranceles del 50% a varios productos brasileños para presionar a las autoridades del país por el procesamiento judicial de Jair Bolsonaro. El expresidente cumple arresto domiciliario tras ser condenado a 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado tras su derrota frente a Lula en las elecciones de 2022.

Posteriormente, la mayoría de esos aranceles fue eliminada tras negociaciones entre Brasilia y Washington, en una victoria diplomática para Lula.

Lo que está en juego también es importante para los exportadores estadounidenses, que el año pasado vendieron a Brasil más de US$ 45,000 millones en bienes.

Pese a la escalada, ambos gobiernos buscan evitar un conflicto comercial más amplio. Greer se ha reunido varias veces con el ministro de Comercio de Brasil, Márcio Elias, para buscar una solución. El gobierno de Lula pretende mantener las negociaciones, pero ha descartado hacer concesiones que considere política o jurídicamente inaceptables, incluidos cambios en Pix, según una persona familiarizada con las conversaciones.