(Imagen: IUPANA)
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Financial Times
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En el centro de una nueva amenaza arancelaria de Estados Unidos contra Brasil se encuentra un motivo de irritación aparentemente inocuo: un sistema de pagos instantáneos que utilizan millones de personas cada día en la mayor economía de América Latina.

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