El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este viernes que impondrá un arancel del 100% a las importaciones provenientes de Europa si prospera la propuesta impulsada en la Eurocámara para establecer un impuesto común sobre multinacionales tecnológicas como Google, Apple, Meta y Amazon.

“Que esta declaración sirva para advertir que cualquier país que imponga dicho impuesto se enfrentará inmediatamente a un arancel del 100% sobre todos y cada uno de los productos enviados a los Estados Unidos de América”, señaló el mandatario a través de su red social Truth Social.

Trump añadió que la medida comercial prevalecerá sobre cualquier acuerdo bilateral vigente o pendiente de implementación y remarcó que entraría en vigor de manera inmediata.

El presidente estadounidense sostuvo que varios países europeos evalúan introducir un impuesto a los servicios digitales aplicable a compañías estadounidenses. Sus declaraciones se producen luego del debate realizado el jueves en el Parlamento Europeo sobre la posibilidad de establecer una tasa digital destinada a financiar el presupuesto comunitario.

Donald Trump advirtió que impondrá aranceles del 100% a los países europeos que aprueben un impuesto digital a empresas estadounidenses. Foto: EFE.

Tensiones comerciales entre Washington y Bruselas

La advertencia de Trump se produce en un contexto de persistentes fricciones comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea. Actualmente, la administración estadounidense mantiene un arancel global del 10% a las importaciones, después de que el Tribunal Supremo invalidara los denominados aranceles “recíprocos” anunciados por Trump en abril del 2025.

En paralelo, la Unión Europea aprobó este jueves un acuerdo comercial con Estados Unidos que permitirá el ingreso de bienes industriales estadounidenses al mercado comunitario sin aranceles, mientras que las exportaciones europeas estarán sujetas a un gravamen del 15%.

El pacto fue negociado entre Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de las negociaciones para desactivar la escalada comercial entre ambas partes. Se prevé que el acuerdo entre en vigor antes del 4 de julio, fecha límite establecida previamente por el mandatario estadounidense.

Con información de EFE.