La primera ministra italiana Giorgia Meloni, captada antes de una mesa de trabajo en la reciente cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. (Mandel Ngan/Pool Foto vía AP)
La primera ministra italiana Giorgia Meloni, captada antes de una mesa de trabajo en la reciente cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 17 de junio de 2026. (Mandel Ngan/Pool Foto vía AP)
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Durante la cumbre del G7, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, negó haber “rogado” una fotografía al luego de que este afirmara en una entrevista televisiva que Meloni se le había acercado para solicitarle una instantánea.

La polémica generó una inmediata reacción en el gobierno italiano. El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, canceló un viaje previsto a Estados Unidos y calificó las declaraciones de Trump como “graves y ofensivas” no solo contra Meloni,

Según el canal La7, Trump aseguró que Meloni le había “rogado” una foto, aunque añadió que no estaba obligado a concederla y que accedió por “lástima”. El medio difundió una versión doblada de la conversación, sin el audio original en inglés.

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En respuesta, Meloni rechazó las afirmaciones “Las declaraciones de Donald Trump son completamente inventadas. Francamente, estoy atónita”, declaró Meloni. “No sé por qué el se comporta así con sus propios aliados. Al fin y al cabo, no es la primera vez que ocurre”.

de Trump al Corriere della Sera, en la que criticó su postura sobre la política estadounidense e israelí en Irán. “Italia y yo no rogamos”, sostuvo Meloni, en un mensaje dirigido al presidente estadounidense.

La tensión se produce en un contexto de relaciones fluctuantes entre Roma y Washington, marcadas por

Con información de la agencia AP

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