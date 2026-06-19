El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, se reunió con pescadores de Pucusana para abordar los impactos ambientales y socioeconómicos de las embarcaciones de gran escala en el litoral peruano.

El embajador escuchó las preocupaciones dd los los pescadores, quienes expusieron testimonios sobre reducción de capturas, cambios en las especies presentes y pérdidas de ingresos para las embarcaciones artesanales.

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En un video publicado por la embajada se escucha a Navarro consultar si han visto la pesca disminuir “¿por pescadores extrahemisféricos que vienen por acá?“.

A lo que el secretario del gremio de pescadores de Pucusana, Manuel Ávalos, le responde, “flota china sí”.

“Salí para alta mar... y nosotros tenemos que buscar nuestra carnada, que es la pota. Pintaba raro, no había mucho, y a lo lejos vimos una luz potente. ¿Qué será? Nos íbamos acercando y era un barco chino. Cómo jalaban pota, y estaba adentro de las 200 millas", detalló.

Embajador Navarro conversa con los pescadores de Pucusana sobre los efectos de la pesca china en el ecosistema. pic.twitter.com/hloeYLGM3y — Embajada EEUU Perú (@USEMBASSYPERU) June 19, 2026

El embajador Navarro acompañó el video de la embajada con este mensaje: “Siempre lo digo, no hay nada peor para un pescador que salir a alta mar y regresar con las manos vacías. Una realidad no tan lejana si el mar no se cuida...”, escribió Navarro en su cuenta de X.