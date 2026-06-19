Embajador Bernie Navarro. Imagen captura, video de la Embajada de Estados Unidos.
Embajador Bernie Navarro. Imagen captura, video de la Embajada de Estados Unidos.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, .

El embajador escuchó las preocupaciones dd los los pescadores, quienes expusieron testimonios sobre reducción de capturas, cambios en las especies presentes y pérdidas de ingresos para las embarcaciones artesanales.

LEA TAMBIÉN: Cevicherías toman medidas para mantener la demanda ante el alza del precio del pescado

En un video publicado por la embajada se escucha a Navarro consultar si han visto la pesca disminuir “¿por pescadores extrahemisféricos que vienen por acá?“.

A lo que el secretario del gremio de pescadores de Pucusana, Manuel Ávalos, le responde, “flota china sí”.

“Salí para alta mar... y nosotros tenemos que buscar nuestra carnada, que es la pota. Pintaba raro, no había mucho, y a lo lejos vimos una luz potente. ¿Qué será? Nos íbamos acercando y era un barco chino. Cómo jalaban pota, y estaba adentro de las 200 millas", detalló.

El embajador Navarro acompañó el video de la embajada con este mensaje: “Siempre lo digo, no hay nada peor para un pescador que salir a alta mar y regresar con las manos vacías. Una realidad no tan lejana si el mar no se cuida...”, escribió Navarro en su cuenta de X.

TE PUEDE INTERESAR

Los millones que destinará China en data centers en los próximos años, ¿por qué?
China gana espacio como uno de los mercados aéreos más grandes por el crecimiento de rutas: Los detalles
Chancay desplaza del segundo lugar a este puerto en movimiento de contenedores

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.