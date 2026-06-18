Chancay.- El puerto de Chancay, en Perú, cumple en junio un año desde su entrada oficial en operación comercial. Al respecto, el alcalde del distrito con el mismo nombre, Juan Alvarez Andrade, señaló algunos de los hitos que trajo la infraestructura al puerto, así como las expectativas hacia adelante.

Además, respondió a una pregunta clave: ¿cuándo estará listo el plan de desarrollo urbano (PDU) de la zona? Esto último resulta relevante si se quiere alcanzar un desarrollo realmente ordenado.

“[Podemos destacar que] tenemos al 55% de trabajadores de Chancay en este espacio [en el puerto] y se ha incorporado más presupuesto para el gobierno local. Antes teníamos el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), regalías y canon, pero ahora tenemos participación en renta de aduanas. No solo para el distrito sino para toda la provincia. Sin embargo, a su vez tenemos que resolver algunos pasivos”, comentó ante la prensa.

ZEEP. Zona Económica Especial. Cabe recordar que el Gobierno tiene una tarea pendiente. Darle un espacio a la futura Zona Económica Especial Privada (ZEEP) de Chancay.

El alcalde hizo referencia a ciertos impactos en la playa o al manejo de aguas residuales, aunque no dio más detalles: “Estamos pendientes constantemente [para darle solución], pero la permisología hace que se dilaten cada vez más. Aun así, el diálogo es permanente”.

En otro momento, refirió que, aunque al inicio hubo una reacción negativa desde la población frente al puerto, con el pasar del tiempo, la generación de empleo durante la construcción fue relevante. En su momento, la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (Asppor) señaló que las obras del puerto de Chancay, cuando estaba en construcción, generaron más de 1,500 empleos directos y al menos 7,500 indirectos.

Ahora que ya pasó su etapa de construcción y cumple un año de operación, el impacto es distinto: “No solo es el puerto, sino que llegarán instituciones de gran envergadura, como la Clínica San Pablo [...]”.

El puerto de Chancay se conecta con el exterior, pero aún busca conectarse con su propio país. (Foto: cortesía del Cechap)

Además, reconoció el alcalde, se activan servicios que antes estaban caminando a paso lento. “De los más de 500 trabajadores [en el puerto de Chancay], por lo menos la mitad se queda trabajando en la zona y se dinamiza el arrendamiento de casas, habitaciones. El consumo, por su lado, también crece. Se ha visto un progreso. Felizmente no es desmesurado, pero sí se siente”, señaló.

Para que todo lo antes mencionado funcione dentro de un espacio ordenado es necesario que el PDU sea aprobado. Vale decir que este plan se puede resumir como un instrumento de planificación que organiza el crecimiento de las ciudades, promoviendo un desarrollo ordenado, eficiente y sostenible.

En abril de este año, Gestión informó que la Autoridad Nacional Autónoma para el Desarrollo Estratégico e Integral del Puerto de Chancay (ANA-Chancay) ya había hecho seguimiento con la comuna de Huaral a los avances del PDU, provincia que debe dar luz verde a este documento.

“La última información que tenemos es que está en la comisión de regidores para el dictamen respectivo y poder tener el PDU de Chancay aprobado”, dijo ANA Chancay en su momento.

Ahora, el alcalde asegura que ya se está por culminar. “Estamos ad portas de culminar para que sea aprobado en la provincia de Huaral. Esperamos se apruebe ya en julio”, adelantó.

“Con eso ya podrán venir las industrias y tener los espacios zonificados para adquirir propiedades e invertir. Chancay tiene el protagonismo por ahora, pero creo que se va a expandir a toda la provincia”, finalizó.