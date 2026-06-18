Callao tendrá su propio “Metropolitano” junto a plan de movilidad urbana por US$ 20 mil millones. (Foto: Andina)
Callao tendrá su propio “Metropolitano” junto a plan de movilidad urbana por US$ 20 mil millones. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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, como parte de un nuevo Plan de Movilidad Urbana (PMU).

Este plan, elaborado junto con

El denominado “Metropolitano chalaco” estará integrada a la red de transporte estipulada en el PMU,

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El plan contempla también una red estructurada e interconectada que responda al aumento de la demanda de movilidad, en acompañamiento al crecimiento urbano y económico del Callao.

Estas acciones permitirán desarrollar proyectos de transporte público en coordinación directa con la ATU.

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Todo ello requerirá una inversión aproximada de US$ 20 mil millones y reforzarán la integración con el sistema de transporte de Lima Metropolitana.

Dentro de estas iniciativas figura la futura Línea 7 del Metro, que unirá el Parque Industrial de Ancón y la Ciudad Bicentenario con los puertos de Chancay y Callao, con 28 kilómetros de extensión, una inversión estimada de US$ 3,780 millones y beneficios para más de 850 mil habitantes de Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Mi Perú, Ventanilla y Callao.

El “Metropolitano chalaco” estará integrado a la red de transporte estipulada en el nuevo plan de movilidad urbana, que reducirá tiempos de desplazamiento y costos para los ciudadanos. | Foto: Andina
El “Metropolitano chalaco” estará integrado a la red de transporte estipulada en el nuevo plan de movilidad urbana, que reducirá tiempos de desplazamiento y costos para los ciudadanos. | Foto: Andina

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