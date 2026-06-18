El alcalde provincial del Callao, César Pérez, anunció que se implementará un sistema de transporte similar al Metropolitano en la provincia constitucional, como parte de un nuevo Plan de Movilidad Urbana (PMU).

Este plan, elaborado junto con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), tiene como objetivo modernizar el transporte, ordenar el crecimiento urbano y convertir al Callao en un eje logístico sostenible.

El denominado “Metropolitano chalaco” estará integrada a la red de transporte estipulada en el PMU, que funcionará como una hoja de ruta integral para reducir tiempos de desplazamiento y costos para los ciudadanos.

El plan contempla también una red estructurada e interconectada que responda al aumento de la demanda de movilidad, en acompañamiento al crecimiento urbano y económico del Callao.

Estas acciones permitirán desarrollar proyectos de transporte público en coordinación directa con la ATU. Entre ellos se encuentra previstos cuatro líneas de metro, tres corredores de buses de tránsito rápido, 25 ejes con carriles exclusivos para buses y un teleférico.

LEA TAMBIÉN: MTC busca ampliar la pista de aterrizaje del aeropuerto de Andahuaylas

Todo ello requerirá una inversión aproximada de US$ 20 mil millones y reforzarán la integración con el sistema de transporte de Lima Metropolitana.

Dentro de estas iniciativas figura la futura Línea 7 del Metro, que unirá el Parque Industrial de Ancón y la Ciudad Bicentenario con los puertos de Chancay y Callao, con 28 kilómetros de extensión, una inversión estimada de US$ 3,780 millones y beneficios para más de 850 mil habitantes de Ancón, Santa Rosa, Puente Piedra, Mi Perú, Ventanilla y Callao.