El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles que ya firmó el memorando de entendimiento con Irán, documento que, según las partes involucradas, entró en vigor de manera inmediata.

“Está firmado (...) lo firmé en Versalles”, respondió brevemente el mandatario ante consultas de la prensa sobre el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán, sin ofrecer mayores detalles sobre el proceso.

Más tarde, su asesor Dan Scavino difundió en la red social X un video en el que se observa a Trump firmando el documento y entregándolo posteriormente al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

Just prior to this evenings dinner at Versailles in France, hosted by President @EmmanuelMacron—President @realDonaldTrump signed the Iran Memorandum of Understanding, once Secretary Rubio received it…



“A pretty key moment in history we are sharing together…” @SecRubio pic.twitter.com/sLYi6G9TM3 — Dan Scavino (@Scavino47) June 17, 2026

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La firma se realizó en presencia del presidente francés, Emmanuel Macron, quien reaccionó con aplausos. Posteriormente, el memorando fue remitido electrónicamente a Teherán.

En paralelo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán había adelantado que el documento sería suscrito de forma digital y descartó participar en una ceremonia presencial prevista inicialmente para este viernes en Zúrich.

El acuerdo establece una hoja de ruta para negociar el programa nuclear iraní y contempla medidas para reducir las tensiones en la región. Foto: EFE.

Pakistán destaca la concreción del acuerdo

Por su parte, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció que Estados Unidos e Irán firmaron electrónicamente el denominado “Memorando de Entendimiento de Islamabad”, que contempla como primeras medidas la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento del bloqueo naval estadounidense.

“Me honra anunciar que el histórico Memorando de Entendimiento de Islamabad ha sido firmado electrónicamente hoy entre Estados Unidos de América y la República Islámica de Irán”, escribió Sharif en X.

El líder paquistaní señaló que su país actuó como mediador en las negociaciones y aseguró que el acuerdo comenzó a regir desde el momento de su suscripción.

Los principales alcances del memorando

El documento, compuesto por 14 puntos y resultado de varios meses de conversaciones facilitadas por Pakistán, busca poner fin al conflicto iniciado el 28 de febrero tras la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Entre sus disposiciones figura el cese “inmediato y permanente” de las operaciones militares en todos los frentes, incluido el Líbano.

Asimismo, ambas partes dispondrán de un plazo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones. Durante ese período, Irán garantizará la libre navegación por el estrecho de Ormuz, mientras que Estados Unidos se comprometió a levantar en un plazo de 30 días el bloqueo naval sobre puertos iraníes.

Como parte de un eventual acuerdo final, Washington también asumiría compromisos vinculados al levantamiento de sanciones económicas, la liberación de activos congelados y la elaboración de un plan de reconstrucción valorizado en US$ 300,000 millones.

El portavoz iraní Esmail Baghaei sostuvo que el proceso de implementación ya comenzó tras las amenazas formuladas por Teherán luego del ataque israelí contra el suburbio de Dahiyeh, en Beirut.

No obstante, advirtió que la ejecución de los compromisos podría resultar más compleja que la propia firma del memorando, especialmente por la participación de actores que, según dijo, no siempre cumplen con sus obligaciones.

La suscripción del acuerdo representa el primer entendimiento formal entre Washington y Teherán desde que Estados Unidos se retiró del pacto nuclear firmado en 2015.

Con información de EFE.