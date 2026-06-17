La guerra de Israel contra Hezbolá es un posible obstáculo para el éxito del acuerdo. En la imagen, una mujer pasea por un edificio parcialmente dañado en el Líbano el 07 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
La guerra de Israel contra Hezbolá es un posible obstáculo para el éxito del acuerdo. En la imagen, una mujer pasea por un edificio parcialmente dañado en el Líbano el 07 de mayo de 2026. Foto: EFE/EPA/STRINGER
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Agencia Bloomberg
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Estados Unidos e Irán se preparan para firmar formalmente el viernes en Suiza su acuerdo de paz provisional, mientras ambas partes se atribuyen la victoria y los operadores petroleros y las navieras siguen sin saber con certeza qué tan rápido se reabrirá el estrecho de Ormuz.

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