Premier Galarreta solicita presentarse ante el Congreso para exponer política del gobierno. (Imagen: Presidencia)
Premier Galarreta solicita presentarse ante el Congreso para exponer política del gobierno. (Imagen: Presidencia)
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Redacción Gestión
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para exponer la política general del Gobierno de Keiko Fujimori.

El pedido fue dirigido al presidente de

Galarreta propuso que la sesión se realice el jueves 20 de agosto de 2026 a las 10:00 a.m., fecha y horario que, según el documento, fueron coordinados con el titular de la Cámara de Diputados.

, según se precisa en el documento remitido.

“Solicitar la convocatoria a la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados, a fin de que el Consejo de Ministros, que presido, concurra para exponer y debatir la política general del Gobierno y las principales medidas que orientarán la gestión en beneficio del país”, se lee en el documento.

Cabe precisar que, con el nuevo Congreso bicameral,

Según la nueva normativa, el Consejo de Ministros puede acudir voluntariamente a la Cámara de Diputados para exponer la política general del Gobierno, pero sin plantear una cuestión de confianza obligatoria.

Durante la sesión del Pleno del Congreso del 17 de agosto, este pedido no fue tratado ni mencionado.

El presidente del Consejo de Ministros propuso que la sesión se realice el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto: PCM)
El presidente del Consejo de Ministros propuso que la sesión se realice el jueves 20 de agosto de 2026. (Foto: PCM)

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