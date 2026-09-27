Para las billeteras, además, la interoperabilidad abre una nueva fuente de información sobre los usuarios y los pequeños negocios. Foto: Andina.
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Zulema Ramirez Huancayo
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Las billeteras digitales dejaron de ser únicamente herramientas para enviar y recibir dinero. El crecimiento de sus usuarios, el aumento de las transacciones digitales y la interoperabilidad con otras plataformas están ampliando su papel dentro del sistema financiero.

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