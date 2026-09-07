Los pagos interbancarios inmediatos con alias continúan creciendo en Perú, mientras los medios de pago digitales tienen una mayor presencia en las transacciones de los usuarios.

Entre enero y mayo de 2026 movilizaron en promedio S/ 16,546 millones al mes, un 25.9% más que el promedio mensual de 2025 (S/ 13,140 millones), según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Dicho avance también se observa en el número de operaciones: se registraron 225 millones mensuales en promedio, frente a los 178 millones de 2025, un incremento de 26.4%.

Ambos indicadores se duplican si se comparan contra el 2024, cuando el promedio mensual era de S/ 7,120 millones movilizados y de 102 millones de operaciones.

Para Martín Santa María, gerente general de Liquidez Capital Perú, este crecimiento responde principalmente a un cambio en los hábitos de pago de los peruanos que incluye la sustitución progresiva del efectivo por medios digitales.

El ejecutivo explica que la interoperabilidad impulsada por el Banco Central -desplegada desde el 2023 en el país- permitió ampliar el uso de la infraestructura de transferencias interbancarias hacia el ámbito de los pagos.

Antes, una transferencia requería conocer el código de cuenta interbancario (CCI) del destinatario; con la incorporación de alias como el número de celular y el código QR, la operación se volvió mucho más sencilla para el usuario.

“Lo que se hizo fue implementar un alias, una forma de llamar distinto al CCI para que todo el mundo tenga más facilidad”, señala Santa María. En la práctica, detrás de un número de celular o un QR sigue existiendo un CCI. El alias funciona como una “máscara” que permite evitar el ingreso de los 21 dígitos de la cuenta.

A ello se suma la incorporación de nuevas funcionalidades dentro de las propias billeteras, sostuvo Fernando Barrios, especialista del mercado de pagos. Estas plataformas han dejado de concentrarse únicamente en las transferencias de dinero y han ido incorporando servicios en los últimos años como cambio de moneda, remesas y préstamo.

“La diversificación de herramientas ha conseguido ampliar los momentos en los que el usuario recurre a una billetera digital. Se vuelve más cotidiano para los usuarios abrir el aplicativo y transferir dinero, sobre todo, para montos bajos, inferiores a S/ 500”, expresó.

Asimismo, señaló, la propia experiencia de los consumidores está impulsando la adopción, especialmente entre los pequeños comercios. Cuando un cliente llega a un puesto de mercado sin efectivo y el establecimiento no acepta billeteras digitales, puede optar por comprar en otro negocio que sí las utilice.

Este proceso genera un efecto de masificación, en el que la aceptación de pagos digitales por parte de los comercios –y otros segmentos- incentiva a más consumidores a utilizarlos y viceversa.

Potencial

Aunque la expansión ha sido significativa en los últimos años, el crecimiento todavía tendría amplio espacio para continuar. “La tasa de penetración en el Perú aún no es muy elevada”, afirma Santa María, al considerar que una parte importante de las transacciones aún se realiza en efectivo. Por ello, espera que los pagos digitales continúen aumentando a un ritmo acelerado.

Para Barrios, la competencia entre las distintas billeteras también contribuirá a ampliar el ecosistema, debido a que cada plataforma buscará incorporar nuevos servicios y atraer a diferentes grupos de usuarios. Entre ellos destaca a los menores de edad, que progresivamente pueden acceder a herramientas de pago digital bajo autorización de sus padres.