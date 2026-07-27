La campaña de Fiestas Patrias impulsará las compras nacionales en 25% durante julio, elevando la demanda de pagos digitales en el país ante el mayor consumo previsto por el pago de gratificaciones y el incremento de los viajes. En este escenario, las empresas deberán asegurar una infraestructura capaz de responder al mayor volumen de transacciones sin afectar la experiencia de los usuarios.

De acuerdo con LigoPay, además del crecimiento de las compras nacionales, las transacciones internacionales aumentarán 10% durante julio frente a un periodo regular. El mayor dinamismo responderá principalmente al incremento de los viajes y al movimiento comercial entre Lima y las regiones durante la campaña.

“Las gratificaciones generan una mayor capacidad de gasto, pero son los viajes, las compras y el movimiento comercial entre Lima y regiones los que aceleran las transacciones durante julio. Para las empresas, esto implica procesar más operaciones en menos tiempo y mantener una experiencia de pago estable en los momentos de mayor demanda”, señaló Sergio Giannotti, director comercial de LigoPay.

Turismo, transporte, hospedaje, gastronomía, entretenimiento, comercio electrónico y retail concentrarán un mayor volumen de transacciones durante la campaña. (Foto: Andina)

LEA TAMBIÉN: Fiestas Patrias: limeños gastarían más este año, ¿qué actividades los atraen para el feriado?

Mayor movimiento económico por turismo

El incremento de las operaciones también supondrá un reto para los comercios y las empresas que procesan pagos. La compañía advirtió que la principal exigencia durante campañas de alta demanda será garantizar transacciones rápidas, estables y seguras, evitando interrupciones que puedan afectar las ventas o la experiencia de los consumidores.

Este desafío cobrará mayor relevancia en sectores como turismo, transporte, hospedaje, gastronomía, entretenimiento, comercio electrónico y retail, donde la concentración de compras suele incrementarse durante los días festivos y exige una mayor capacidad operativa de las plataformas de pago.

El mayor movimiento económico previsto para Fiestas Patrias también encuentra respaldo en el flujo turístico. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), durante la campaña de 2025 se movilizaron 1.88 millones de turistas nacionales, generando un impacto económico de US$223 millones en actividades vinculadas al transporte, alojamiento, gastronomía y comercio.

Las empresas deberán fortalecer su infraestructura tecnológica para responder al incremento estacional de las transacciones digitales. (Foto: Andina)

LEA TAMBIÉN: Viajes en Fiestas Patrias: 4 recomendaciones si sale con niños

Pagos digitales mediante códigos QR

En paralelo, los pagos mediante códigos QR continúan consolidándose como uno de los medios más utilizados por los consumidores. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), las operaciones realizadas a través de esta modalidad crecieron 58% entre junio de 2024 y junio de 2025, al pasar de 18.7 millones a 29.6 millones de transacciones mensuales.

Para LigoPay, esta evolución refleja la necesidad de que las empresas fortalezcan su infraestructura tecnológica para responder a incrementos estacionales de la demanda, especialmente en campañas comerciales donde el volumen de operaciones puede elevarse de manera significativa en pocos días.

“Las campañas comerciales como Fiestas Patrias muestran la importancia de contar con una infraestructura de pagos preparada para responder a incrementos estacionales de la demanda. Cuando los sistemas mantienen velocidad, estabilidad y disponibilidad, los comercios pueden aprovechar el mayor consumo sin trasladar fricciones a sus clientes”, concluyó Giannotti.

LEA TAMBIÉN: Ventas de ropa en Gamarra llegaría hasta los S/ 18 millones diarios por Fiestas Patrias