Centro Histórico de Lima. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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¿Piensa movilizarse por Lima durante Fiestas Patrias? Tome sus precauciones. La Policía Nacional del Perú (PNP) pondrá en marcha un plan especial de desvíos y restricciones vehiculares desde la medianoche del 28 de julio en el Centro Histórico de Lima y el 29 en los alrededores de la avenida Brasil, por lo que recomienda utilizar vías alternas y evitar acudir en vehículo particular a las zonas donde se desarrollarán las ceremonias oficiales.

Ante ello, recomendó a los conductores, tanto de transporte público como privado, planificar sus desplazamientos y utilizar las rutas alternas establecidas para evitar demoras.

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¿Cuáles son las vías alternas para el 28 de julio?

El general Alvarado indicó que los vehículos podrán desplazarse principalmente por las siguientes vías alternas:

  • Avenida Alfonso Ugarte.
  • Avenida Nicolás de Piérola.
  • Avenida Grau.
  • Jirón Huánuco.
  • Jirón La Libertad.

Desvíos por el desfile del 29 de julio

Debido al Gran Desfile Cívico Militar en la avenida Brasil, las rutas alternas para el tránsito vehicular son las siguientes:

  • Avenida Alfonso Ugarte.
  • Avenida Tingo María.
  • Avenida Sucre.
  • Avenida Salaverry.
  • Avenida del Ejército.
  • Avenida José Faustino Sánchez Carrión.
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(Foto: Andina)
(Foto: Andina)

De igual forma, recordó que el acceso vehicular estará restringido en las calles ubicadas hasta aproximadamente 100 metros de la avenida Brasil, debido a que se mantendrán libres las vías destinadas para evacuaciones y atención de emergencias.

Por ello, exhortó a la ciudadanía a no acudir en vehículos particulares al desfile y optar por otros medios de transporte.

Despliegue policial

En cuanto al despliegue policial, el general Alvarado informó que participarán entre 10,000 y 13,000 efectivos en toda Lima Metropolitana, además de 920 policías de tránsito destinados al patrullaje a pie y 320 motociclistas, quienes facilitarán la circulación vehicular y atenderán cualquier contingencia.

Finalmente, el general Alvarado señaló que la Policía permanecerá alerta para atender cualquier emergencia y brindar apoyo a los ciudadanos, especialmente en casos de extravío de menores o evacuaciones médicas que pudieran presentarse durante las celebraciones patrias.

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