La Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH) consideró necesario el subsidio temporal y focalizado anunciado por el Ejecutivo para transportistas de carga, pasajeros, transporte fluvial y mototaxis, ante el aumento del precio del combustible. Sin embargo, sostuvo que esta medida debe complementarse con acciones permanentes.

El presidente de la SPH, Felipe Cantuarias, afirmó que los mecanismos de alivio no sustituyen una política energética de largo plazo.

“El Perú necesita aprovechar sus recursos de hidrocarburos, promover nuevas inversiones y desarrollar infraestructura para garantizar una energía más competitiva y segura”, indicó el directivo.

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Cantuarias señaló que Ucayali posee gas natural que podría reforzar la seguridad energética y generar beneficios económicos. Indicó que el principal problema no es la falta del recurso, sino la ausencia de infraestructura y de una estrategia para masificar su uso.

Es en este contexto que la SPH recordó que el proyecto Siete Regiones busca llevar gas natural a Ucayali, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco y Puno, con una tarifa similar a la que se paga en Lima.

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El proyecto demandaría una inversión privada estimada en USD 550 millones y beneficiaría a más de 2,5 millones de usuarios residenciales.

“Cada mes que este proyecto no se firma es un mes más en que las regiones pagan la energía más cara del país, a pesar de contar con el recurso en su propio territorio. El proyecto está listo, requiere inversión privada y solo espera la decisión para destrabarlo”, agregó.

Finalmente, la SPH propuso aprovechar las reservas de petróleo y gas de la cuenca de Ucayali y de otras zonas del país para convertir estos recursos en mayores oportunidades de desarrollo.

Gas natural y seguridad energética

Por otro lado, Felipe Cantuarias sostuvo que es importante construir una visión regional compartida sobre el rol del gas natural en la seguridad energética, la transición energética y la competitividad.

Actualmente, 14 regiones del país no tienen acceso al gas natural, pese a su potencial. Según la SPH, este recurso ha aportado S/189 mil millones al PBI del Perú durante los últimos 20 años, detalló la SPH.