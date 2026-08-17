SPH respalda subsidio a transportistas, pero pide medidas complementarias. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Sin embargo, sostuvo que esta medida debe complementarse con acciones permanentes.

El presidente de la SPH,

“El Perú necesita aprovechar sus recursos de hidrocarburos, promover nuevas inversiones y desarrollar infraestructura para garantizar una energía más competitiva y segura”, indicó el directivo.

Cantuarias señaló que Ucayali posee gas natural que podría reforzar la seguridad energética y generar beneficios económicos.

Es en este contexto que la SPH recordó que el proyecto Siete Regiones busca llevar gas natural a Ucayali, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco y Puno, con una tarifa similar a la que se paga en Lima.

El proyecto demandaría una inversión privada estimada en USD 550 millones y beneficiaría a más de 2,5 millones de usuarios residenciales.

“Cada mes que este proyecto no se firma es un mes más en que las regiones pagan la energía más cara del país, a pesar de contar con el recurso en su propio territorio. El proyecto está listo, requiere inversión privada y solo espera la decisión para destrabarlo”, agregó.

Finalmente, la SPH propuso aprovechar las reservas de petróleo y gas de la cuenca de Ucayali y de otras zonas del país para convertir estos recursos en mayores oportunidades de desarrollo.

Gas natural y seguridad energética

Por otro lado,

Actualmente, 14 regiones del país no tienen acceso al gas natural, pese a su potencial. Según la SPH, este recurso ha aportado S/189 mil millones al PBI del Perú durante los últimos 20 años, detalló la SPH.

El gremio también propuso aprovechar las reservas de petróleo y gas de la cuenca de Ucayali y de otras zonas del país para convertir estos recursos en oportunidades de desarrollo. (Foto: Andina)
El gremio también propuso aprovechar las reservas de petróleo y gas de la cuenca de Ucayali y de otras zonas del país para convertir estos recursos en oportunidades de desarrollo. (Foto: Andina)

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