Escasez de combustibles por falta de infraestructura de almacenamiento generó crisis en Pucallpa al disparar precios. | Difusión
Escasez de combustibles por falta de infraestructura de almacenamiento generó crisis en Pucallpa al disparar precios. | Difusión
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Elías García Olano
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El Gobierno de Keiko Fujimori aprobó como medida extraordinaria otorgar hasta S/ 105 millones para mitigar el incremento de los precios de los combustibles mediante un subsidio entregado directamente a los transportistas a nivel nacional, luego de los reclamos registrados en la región Ucayali.

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