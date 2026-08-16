La medida busca garantizar la continuidad de los servicios públicos de transporte terrestre y reducir el impacto del incremento del costo de los combustibles sobre los pasajes, fletes y costos logísticos.

Para el efecto, el Ejecutivo dictó el Decreto de Urgencia 007-2026, que contempla dos mecanismos diferenciados de acuerdo con las características de cada servicio: el Mecanismo de Estabilidad del Transporte para Asegurar la Continuidad Operativa a nivel Nacional (META-Nacional) y el META-Lima y Callao.

Factores externos presionaron al alza el precio del combustible al alza. | Imagen: Andina

Subsidio focalizado

Al explicar esta medida, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, afirmó que no van a hacer “subsidios de amplio espectro” y que optaron “por subsidios focalizados”, señalando que la intervención busca atender directamente a los sectores de transporte más expuestos al incremento del precio de los combustibles.

Asimismo, el titular del MEF explicó que estas medidas permitirán que el apoyo llegue directamente a los transportistas que cumplen las condiciones establecidas, garantizando una asignación focalizada y transparente de los recursos públicos.

Sostuvo que la medida cuenta con mecanismos de identificación, validación y control, los cuales aseguran que el subsidio llegue directamente al transportista.

¿En qué consiste el beneficio?

El META-Nacional está dirigido a los transportistas del servicio público de transporte terrestre regular de personas de ámbito nacional, regional y provincial, así como a los transportistas del servicio de transporte público terrestre de mercancías.

El subsidio será equivalente a S/ 4 por cada galón de diésel B5 o diésel B20 de uso vehicular adquirido, diferenciado por tipo de vehículo, siendo de S/ 0.50 por kilómetro para ómnibus, S/ 0.40 para minibuses y S/ 0.30 para microbuses, durante tres meses.

Asimismo, el subsidio se otorgará durante tres periodos sucesivos: del 16 de agosto al 15 de setiembre, del 16 de septiembre al 15 de octubre y del 16 de octubre al 15 de noviembre de 2026.

Evolución del precio del petróleo. | Fuente: Perupetro

¿Cómo acceder al subsidio?

El beneficio se calculará sobre el volumen de combustible efectivamente adquirido y deberá estar sustentado mediante comprobantes de pago electrónicos emitidos por proveedores con inscripción vigente en el Registro de Hidrocarburos de Osinergmin.

Para acceder al subsidio, los transportistas deberán contar con autorización vigente para prestar el servicio y vehículos habilitados, además de tener RUC activo y condición de habido, entre otros requisitos establecidos en la norma.

La información será validada mediante la articulación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) gobiernos regionales, municipalidades provinciales, Sunat y Osinergmin.

El apoyo económico será entregado mediaante el Banco de la Nación u otras empresas del sistema financiero, vía cuentas existentes, nuevas cuentas o tarjetas a nombre de los beneficiarios.

¿Será suficiente esa medida?

Para Álvaro Ríos, experto en hidrocarburos, si bien el subsidio otorgado por el Gobierno de Fujimori es una medida prudente frente a las protestas, el problema es que nada garantiza que el conflicto entre Estados Unidos e Irán, que mantiene cerrado el Estrecho de Ormuz por donde transita gran parte del crudo producido en el mundo, se vaya a resolver en los siguientes tres meses.

Si el conflicto en Medio Oriente se mantuviera por más de tres meses, Ríos señaló que eso podría obligar al Gobierno de Fuerza Popular a tener que implementar nuevos subsidios, con el riesgo de volverlos permanentes y generar un efecto negativo en la economía nacional. Esto derivaría en desabastecimientos, como ocurrió en Ecuador, Bolivia o, en su momento, Argentina.

Además, si bien Keiko Fujimori ofreció reactivar el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles (FEPC), Ríos señaló que, si el precio de los derivados del petróleo no baja, no habrá forma cómo el FECP se pueda recuperar.

En tal sentido, el experto remarcó que la alternativa es mantener el subsidio focalizado actual por no más de tres meses, pues luego se vuelve insostenible para cualquier economía. Alertó que cuando la población se acostumbra al subsidio, éste deriva en desabastecimiento.

Evolución de las ventas de combustibles en Perú. | Fuente Perupetro

Posición de los transportistas

Por su parte, Geovani Diez, presidente del Gremio de Transportes y Logística (GTL), consideró que la medida de subsidio focalizado aplicado por el Ejecutivo es insuficiente para resolver las alzas de precios en el mercado local, estimando que podría demorar hasta seis meses en reflejar la realidad del mercado internacional.

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Para el dirigente gremial, existiría una concertación de precios a nivel de refinerías nacionales e importadores de combustibles que impide que las variaciones a la baja que se dan en el mercado internacional se trasladen al mercado interno de manera inmediata.

Puso como ejemplo que, en el año 2021, cuando hubo un conflicto internacional similar al actual, el precio del petróleo llegó hasta los US$ 130 por barril y, en el mercado peruano, el precio del diésel llegó hasta los S/ 14.80. Pero ahora cuando el crudo bordea los US$ 83 por barril, el precio de ese derivado oscila los S/ 26 por galón.

Por tal razón, indicó que los transportistas están exigiendo que, más allá de los grifos, la fiscalización del Estado se extienda a las refinerías e importadoras de combustibles y que se revise también sus stocks de almacenaje de esos productos y así determinar por qué demoran tanto en bajar sus precios mayoristas.