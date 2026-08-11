El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, lideró una mesa de trabajo con funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), Petroperú, autoridades locales y regionales, senadores, diputados, para evaluar la situación de los combustibles en Ucayali.

Así lo informó el Minem, que refirió que en esa mesa de trabajo, se busca acordar medidas concretas que permitan atender la situación generada por el alza en el precio de los derivados, y proteger a las familias de la región.

Durante la reunión, el ministro informó que, de acuerdo a lo reportado por Petroperú, existe combustible disponible en Ucayali, por lo que el abastecimiento está garantizado.

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Subsidio de corto plazo

No obstante, reconoció que los precios de los combustibles vienen siendo afectados por factores internacionales y otros elementos del mercado.

En ese contexto, explicó que el sector viene articulando con el Ejecutivo para impulsar medidas para fortalecer la transparencia y contribuir a una atención oportuna de la situación en Ucayali.

Gobierno evalúa subsidio en región Ucayali ante alzas de precios de los derivados. Foto: UNT-Perú

Como parte de estas acciones, el ministro Shinno anunció que el Minem coordina con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la entrega de un subsidio de corto plazo para aliviar el impacto de los precios en la selva.

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Asimismo, señaló que se analizará la estructura de precios de los combustibles en la región, con el objetivo de transparentar los costos y los distintos agentes que intervienen en la cadena de comercialización.

Buscan aumentar stock de derivados

De otro lado, con el objetivo de fortalecer la capacidad de almacenamiento de hidrocarburo e incrementar el stock disponible en la región, se coordinará el uso de tanques privados y se impulsarán acciones para poner en funcionamiento la infraestructura de la empresa MAPLE.

Con esa línea, según el Minem, se promoverán medidas normativas que agilicen estos procesos y permitan atender oportunamente la demanda regional.

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Osinergmin, por su parte, refirió ese ministerio, reforzará la supervisión de precios en los establecimientos de venta al público para garantizar mayor transparencia de acuerdo a su Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP) de Osinergmin.

En la mesa de trabajo participaron el presidente del directorio de Petroperú, Oliver Stark; el presidente del Consejo Directivo de Osinergmin, Omar Chambergo; el gobernador regional de Ucayali, Manuel Gambini; el senador Jorge Velásquez; y los diputados Jaime Abensur y Jessica Navas, y la alcaldesa provincial de Coronel Portillo, Janet Castagne.