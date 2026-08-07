Ante el alza internacional del precio del petróleo, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) prepara un fondo fiscal de estabilización para amortiguar el impacto que viene afectado al precio de los combustibles en el mercado peruano.

Durante una conferencia de prensa, el titular MEF, Elmer Cuba, recordó que el mundo enfrenta un tercer choque petrolero de gran magnitud debido a las tensiones en el Golfo Pérsico, similar a las que derivaron de la crisis de los años 70 y la invasión rusa a Ucrania.

Por ello, se plantea un mecanismo que buscará evitar que el alza del crudo sea trasladado totalmente al precio de los combustibles que pagan los peruanos.

“Perú es uno de los pocos países de la región que sí tiene espacio para diseñar un fondo fiscal de estabilización que la administración anterior no lo ha puesto en la mesa. Nosotros sí lo vamos a poner en la mesa pronto para que podamos moderar el impacto del incremento del crudo y no se traslade uno a uno en el precio de los combustibles refinados”, anunció.

El ministro sostuvo que el fondo no tendría un costo fiscal permanente. Según indicó, bien diseñado el mecanismo permitiría recuperar ese esfuerzo del Estado más adelante cuando el precio del crudo baje, evitando efectos fiscales negativos.

Asimismo, resaltó que esta modalidad podría representar una diferencia de hasta S/1 en el precio final de los combustibles.

“ Si el precio estaba en US$ 60 el barril y sube a US$ 100, las empresas van a vender como si hubiese subido a US$ 80 para que todo el impacto no se vaya al precio (al consumidor). Cuando el precio baje nuevamente de US$ 100 a US$ 60 van a vender como si comprasen en 80 también. Ya suavizaste el impacto y eso puede llegar a significar S/ 1 tranquilamente en el precio final de los combustibles ”, explicó

La propuesta del MEF se da en medio de un reciente incremento de la inflación debido al alza de los combustibles. El ministro recordó que la inflación subyacente pasó de 1.5% en enero a 4% tras el incremento de los combustibles registrado desde marzo.

En tanto, indicó que la inflación anual peruana se encuentra en 4%. De ese total, 2.5 puntos porcentuales están vinculados a los combustibles, por lo que sin ese efecto se esperaría que la inflación baje a 1.5%.