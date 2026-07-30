Gobierno de Fujimori bajo análisis de Moody’s. (Foto: Andina)
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Whitney Miñán
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En los primeros días del nuevo Gobierno en Perú ya hay algunos anuncios para el corto plazo, dichos durante el mensaje a la nación y la reciente primera sesión del Consejo de Ministros. En este contexto, Gestión conversó con Renzo Merino, vicepresidente del Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s, para saber cómo ve la calificadora de riesgos el “arranque” del próximo quinquenio.

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