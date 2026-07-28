Keiko Fujimori, presidenta de la República del Perú, dio su primer mensaje a la nación. Como era de esperarse, dos frentes de emergencia nacional fueron su foco: inseguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño (FEN).

“En el plazo inmediato mi Gobierno estará concentrado, en dos frentes de emergencia nacional: mitigación del fenómeno de El Niño y seguridad ciudadana. Para ello emplearemos recursos extraordinarios ”, anunció ante el Congreso de la República.

Fujimori señaló que “el clima no espera los tiempos de la burocracia”. Por eso aseguró que implementarán un plan de contingencia nacional frente al fenómeno de El Niño que, a su consideración, “romperá con la lógica de la reacción tardía para pasar a la era de la prevención oportuna”.

Keiko Fujimori, presidenta de la República del Perú, dio su primer mensaje a la nación. Foto: GEC

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Como parte de las acciones, mencionó que se iniciará de inmediato la descolmatación masiva de los ríos, la construcción de defensas ribereñas con criterios técnicos modernos y la protección de las cuencas.

Sumó que destinarán maquinaria pesada a los puntos críticos e implementarán un sistema logístico de respuesta rápida para asegurar el abastecimiento de alimentos, agua y medicinas en las zonas de mayor vulnerabilidad.

Sobre el impacto de El Niño en el agro, Fujimori mencionó que los agricultores que se vean afectados por el fenómeno climático recibirán asistencia financiera y técnica.

“Para enfrentar los retos urgentes que nos trae el fenómeno El Niño y la inseguridad ciudadana emitiremos decretos de urgencia, y solicitaremos al Congreso de la República, facultades delegadas”, adelantó.

En el mismo sentido, para los trabajos de prevención y reconstrucción, llamó a los gobiernos regionales y locales a sumarse a estos esfuerzos.