Luis Galarreta encabeza el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Keiko Fujimori. Foto: Jesús Saucedo / El Comercio
Luis Galarreta encabeza el primer Consejo de Ministros del Gobierno de Keiko Fujimori. Foto: Jesús Saucedo / El Comercio
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Redacción Gestión
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La , tomará juramento a , así como a los integrantes del gabinete que la acompañará al inicio de su gestión, en una ceremonia oficial prevista en Palacio de Gobierno.

Galarreta cuenta con más de dos décadas de experiencia en la administración pública y actividad parlamentaria. Inició su carrera política en el ámbito municipal y posteriormente consolidó su trayectoria en el Congreso de la República, donde llegó a ocupar la Presidencia del Parlamento durante el periodo 2017-2018.

A continuación, la lista completa de ministros que integran el nuevo Consejo de Ministros del Perú:

Presidente del Consejo de Ministros: Luis Fernando Galarreta Velarde

Ministerio Relaciones Exteriores: Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear

Ministerio de Defensa: Rafael Jorge Belaúnde Llosa

Ministerio Economía y Finanzas: Elmer Rafael Cuba Bustinza

Ministerio del Interior: César Augusto Astudillo Salcedo

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: Ernesto Julio Álvarez Miranda

Ministerio de Educación: José Antonio Chang Escobedo

Ministerio de Salud: Luis Williams Dyer Fernández

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego: Marco Antonio Vinelli Ruiz

Ministerio de Trabajo y Promoción de Empleo: Juan Manuel Sheput Moore

Ministerio de Producción: Juan Carlos Requejo Alemán

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: Rogers Martín Valencia Espinoza

Ministerio de Energía y Minas: Guillermo Shinno Huamaní

Ministerio de Transportes y Comunicación: Rafael Rey Rey

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Mauricio Fernando Arnillas Gonzales

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables: María Magdalena Seminario Marón

Ministerio del Ambiente: Vladimir Huaroc Portocarrero

Ministerio de Cultura: Alberto Ismael Beingolea Delgado

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social: Maritza Ivonne Canales Martínez

El anuncio previo

La . En esa oportunidad confirmó la designación de Luis Galarreta como presidente del Consejo de Ministros y presentó también a quienes asumirán las carteras de Economía y Finanzas, y de Relaciones Exteriores.

Al explicar su decisión, la mandataria sostuvo que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros tiene la responsabilidad de conducir y articular el trabajo del gabinete, coordinar la acción del Gobierno y promover los consensos necesarios para que las políticas públicas se traduzcan en resultados para la ciudadanía.

Fujimori remarcó que el cargo demanda no solo experiencia, sino también liderazgo, integridad, capacidad de gestión, equilibrio para afrontar escenarios complejos y una marcada vocación de servicio. Bajo esos criterios, indicó, invitó a Luis Galarreta Velarde a asumir la conducción de la PCM.

Por su parte, Galarreta señaló que aceptó la propuesta con sentido de responsabilidad y afirmó que su gestión tendrá objetivos concretos, entre ellos reforzar la lucha contra la inseguridad ciudadana, impulsar la reactivación económica, promover la generación de empleo y avanzar con las reformas de segunda generación.

En la misma presentación, , mientras que . Con la revelación del resto de integrantes del Consejo de Ministros, el Ejecutivo completa el equipo que acompañará el inicio del nuevo gobierno.

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