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Redacción Gestión
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Tras casi 20 años de carrera política, —y la N.º 132 en la historia del Perú—. Este 28 de julio recibirá en el Congreso la banda presidencial para su gobierno, pautado para el periodo 2026-2031.

El nuevo Gobierno de Fujimori genera expectativas en un contexto donde el Perú atraviesa una fuerte crisis de inseguridad ciudadana y el crimen organizado, mientras que se necesita , así como infraestructura ante la amenaza de El Niño; y, desde luego, retomar la senda de crecimiento económico próspero ajeno al país tras la pandemia del COVID-19.

En esta ceremonia a realizarse en el Congreso de la República desde el mediodía de este 28 de julio, Keiko Fujimori recibirá la banda presidencial ante el aplauso de legisladores y autoridades internacionales, entre ellas el rey de España, Felipe VI, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa y el de Argentina, Javier Milei.

En la víspera, la presidenta, como presidente del Consejo de Ministros (PCM); Elmer Cuba, como ministro de Economía y Finanzas; y Carlos Espá, como ministro de Relaciones Exteriores.

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