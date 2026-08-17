La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó la organización de OneKey Perú EEDE S.A. como empresa emisora de dinero electrónico (EEDE), en el marco del procedimiento de autorización aplicable a nuevas empresas de los sistemas supervisados.

La organización de esta EEDE estará a cargo de Moovefin Holdings Ltd., accionista mayoritario, y Firida Inc., ambas pertenecientes al grupo económico OneKey Payments, especializado en el procesamiento de pagos electrónicos y servicios tecnológicos, con presencia en Brasil, México, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

A este grupo también pertenece Tupay, empresa peruana dedicada a soluciones digitales de recaudación y dispersión de pagos.

Actualmente, Tupay opera en el mercado peruano apoyándose en una EEDE supervisada para acceder a servicios de dinero electrónico e interoperabilidad.

Con OneKey Perú EEDE S.A., el grupo busca incorporar estas capacidades dentro de una entidad propia y regulada, donde la futura EEDE se encargaría de la emisión de dinero electrónico que soporta dichos servicios, permitiendo que los flujos transaccionales de Tupay se canalicen a través de una infraestructura supervisada, incluyendo operaciones de recaudación y dispersión vinculadas al sistema de interoperabilidad y a la Cámara de Compensación Electrónica (CCE).

OneKey Perú EEDE S.A., a diferencia de otras EEDE, no ha sido presentada como una billetera digital abierta al público, sino como una entidad regulada orientada a brindar infraestructura de dinero electrónico para las operaciones de pago de Tupay.

De esta manera, la incorporación de un nuevo actor al sistema financiero regulado contribuye a ampliar el ecosistema de servicios de pago digitales, promoviendo que nuevos modelos de negocio puedan desarrollarse bajo condiciones adecuadas de gestión de riesgos, seguridad, trazabilidad y protección de los usuarios.

La autorización de organización no habilita el inicio de operaciones. Para ello, OneKey Perú EEDE S.A. deberá obtener posteriormente la autorización de funcionamiento, etapa en la que la SBS verificará el cumplimiento de los requisitos legales, patrimoniales, operativos, tecnológicos y de gestión de riesgos, entre otros aplicables.