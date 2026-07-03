La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) avanza en materia regulatoria con la publicación del Reglamento para la prestación de servicios bajo el modelo Banking as a Service (BaaS).

Esto en el marco de la implementación de la Hoja de Ruta del Sistema de Finanzas Abiertas, orientada a promover un sistema financiero más innovador, competitivo e inclusivo.

El reglamento establece las condiciones generales y las políticas y procedimientos para el funcionamiento de este modelo de negocio, fomentando la innovación y la competencia; pero cautelando, al mismo tiempo, la seguridad y la protección de los usuarios.

Asimismo, precisa que, bajo este modelo, la responsabilidad frente a los clientes y ante la SBS recaerá siempre en la entidad financiera que actúa como proveedor del servicio.

¿Qué viene para la banca?

El modelo de negocio BaaS permitirá que las empresas del sistema financiero y las empresas emisoras de dinero electrónico pongan a disposición su infraestructura regulada a empresas no supervisadas —incluyendo empresas tecnológicas— y a empresas supervisadas, para ofrecer productos y servicios financieros —como cuentas, préstamos, pagos o transferencias—, a través de conexiones e integraciones digitales, lo que facilita el acceso de segmentos tradicionalmente menos atendidos por el sistema financiero.

El reglamento también incorpora medidas para garantizar el cumplimiento de la normativa de la SBS vigente respecto de la seguridad de la información, la gestión de riesgos, la prevención de lavado de activos y la conducta de mercado.

Además, se determinan las responsabilidades de los proveedores de servicios BaaS, con la finalidad de brindar transparencia al usuario sobre la prestación del servicio.

La SBS reafirma su compromiso de acompañar la transformación tecnológica del sistema financiero y promover nuevas alternativas de productos y servicios competitivos para los ciudadanos mediante la implementación progresiva del Sistema de Finanzas Abiertas en el país.