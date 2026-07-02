La SBS actualizó la cobertura máxima del Fondo de Seguro de Depósitos a S/ 122,000 para el periodo junio-agosto de 2026. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó la organización de una empresa emisora de dinero electrónico Lima del Sol EEDE S.A., vinculada al Grupo Lemon, fintech de origen argentino con presencia regional y más de cinco millones de usuarios en América Latina.

La organización de esta nueva empresa emisora de dinero electrónico (EEDE) está a cargo de Nessy LLC., accionista mayoritario de la futura empresa, y de Aphrodite Technology LLC. Ambas compañías forman parte del Grupo Lemon.

Esta autorización representa un avance relevante para la innovación financiera en el Perú, bajo un enfoque de supervisión proporcional, ordenado y orientado a la adecuada gestión de riesgos y protección de los usuarios.

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En nuestro país, Lemon opera una billetera digital a través de Lanin Pay S.A.C., entidad registrada como proveedor de billetera digital ante el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Actualmente, se apoya en una EEDE supervisada para la emisión del dinero electrónico utilizado en su billetera.

¿Qué servicios ofrecerá?

El modelo de la fintech contempla ofrecer cuentas de dinero electrónico, transferencias, recargas, retiros, pagos de servicios, operaciones interoperables y una tarjeta prepago internacional Visa, en formatos físico y virtual.

Así, con la organización de Lima del Sol EEDE S.A., se busca avanzar hacia un modelo propio y regulado para gestionar cuentas de dinero electrónico en soles dentro de la billetera Lemon.

Según la información presentada, esta nueva EEDE asumiría progresivamente la capa regulada de cuentas y pagos en moneda nacional, integrando la experiencia digital del usuario con una entidad local supervisada por la SBS.

La y no habilita aún el inicio de operaciones. Para operar, Lima del Sol EEDE S.A. deberá obtener posteriormente la autorización de funcionamiento.

La SBS precisa que la autorización de organización es una etapa previa y no habilita aún el inicio de operaciones.
La SBS precisa que la autorización de organización es una etapa previa y no habilita aún el inicio de operaciones.

En esa etapa, el regulador verificará el cumplimiento de los requisitos legales, patrimoniales, operativos, tecnológicos, de gestión de riesgos, prevención de lavado de activos, conducta de mercado y protección del usuario que resulten aplicables.

Lima del Sol se suma a Bipay entre las empresas que han recibido autorización de organización como emisoras de dinero electrónico durante el último año.

Una vez culminado su proceso de licenciamiento, ambas podrán incorporarse a un ecosistema digital cada vez más competitivo e interoperable, en el que actualmente operan las EEDE Gmoney, Tarjetas Peruanas Prepago (TPP-Ligo), Servitebca y Peruana Soluciones.

, luego de cumplir los requisitos para ampliar sus operaciones para emitir dinero electrónico.

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