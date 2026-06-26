La SBS plantea cambios, diferenciando por nivel de riesgo que asume la entidad. (Foto: Andina)
La SBS plantea cambios, diferenciando por nivel de riesgo que asume la entidad. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

publicó un proyecto de modificación del reglamento de autorización de empresas y representantes de los y de , ¿qué propone?

El proyecto, alineado con prácticas internacionales, tiene el objetivo de mantener estándares prudenciales adecuados, fortalecer la protección de los y preservar la , afirma el regulador.

LEA: SBS agilizará licencia a empresas de crédito, ¿vienen más entidades financieras 100% digitales?

Entre los principales cambios, se propone introducir modalidades diferenciadas de autorización, según el perfil de riesgo y el modelo de negocio de cada entidad: estándar, empresas no captadoras y especial.

Actualmente, se aplica, en términos generales, un procedimiento uniforme de autorización, independientemente de la naturaleza del negocio, el nivel de riesgo, la complejidad operativa o si la entidad capta recursos del público.

La SBS publicó un proyecto de modificación del reglamento de autorización de empresas y representantes de los sistemas financiero y de seguros. Foto: Andina.
La SBS publicó un proyecto de modificación del reglamento de autorización de empresas y representantes de los sistemas financiero y de seguros. Foto: Andina.

En ese contexto, empresas de menor riesgo, con un modelo de negocio menos complejo, que no captan recursos del público o que pertenecen a conglomerados supervisados, enfrentan plazos y exigencias similares a los de entidades más complejas.

El proyecto plantea plazos diferenciados para la evaluación integral de las dos etapas que conforman un proceso de autorización, tanto para las solicitudes de organización, como las de funcionamiento, de acuerdo con la complejidad y el riesgo sistémico de cada solicitud.

En el caso de la solicitud de autorización de organización, el plazo para la modalidad estándar no excederá los 120 días; para las empresas no captadoras no excederá los 90 días; y, para la modalidad especial no excederá los 70 días.

LEA TAMBIÉN: Las 10 entidades financieras que esperan luz verde de SBS para entrar a Perú, ¿qué planean?

En el caso de la solicitud de autorización de funcionamiento, el plazo para las modalidades estándar y especial no excederá de los 180 días; y, en el caso de las empresas no captadoras, no excederá de los 120 días.

Empresas que captan ahorros del público enfrentarán otros plazos. (Foto: Andina).
Empresas que captan ahorros del público enfrentarán otros plazos. (Foto: Andina).

El proyecto está publicado y disponible hasta el próximo 6 de julio para recoger los comentarios y sugerencias en general.

TE PUEDE INTERESAR

Depósitos en cooperativas: ¿qué sucede a personas con ahorros de más de S/ 10,000?
Fintech en cuenta regresiva para pasar filtro de BCRP, ¿qué riesgos tiene el boom digital?
Primera entidad financiera 100% digital en Perú recibe luz verde: ¿más barata que bancos?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.