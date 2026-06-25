Observaciones. Reparos de la SBS se centran en la validación de la capacidad de pago y gestión de garantías. (Foto: Andina)
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) identificó una serie de debilidades en la gestión del riesgo de crédito de las cooperativas de ahorro y crédito (Coopac), principalmente en los procesos de evaluación y seguimiento de los préstamos otorgados.

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