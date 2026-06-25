De acuerdo con el organismo supervisor, las principales observaciones se concentran en la validación de la capacidad de pago de los clientes, la gestión de garantías y el control de excepciones.

Asimismo, detectó deficiencias en el monitoreo de la cartera de créditos debido a la ausencia de límites, mecanismos de alerta temprana y esquemas de seguimiento diferenciado para los deudores.

La SBS advirtió que estas falencias tienen efectos directos sobre la gestión de las cooperativas, al afectar los procesos de cobranza, la correcta clasificación de los deudores y la constitución de provisiones, especialmente en los casos de créditos reprogramados o cuando existen concentraciones relevantes de cartera.

Deterioro

El deterioro de la cartera de créditos ha sido un elemento común en las coopac intervenidas en los últimos años, porque algunas relajan sus políticas de evaluación con el objetivo de expandir rápidamente su portafolio de préstamos, sostuvo Arturo García, representante del Colegio de Economistas de Lima.

Así, advirtió que esa estrategia suele traducirse en mayores niveles de morosidad, incremento de provisiones y pérdidas que afectan el patrimonio de la institución.

“Una adecuada evaluación crediticia constituye la primera línea de defensa de cualquier entidad financiera, independientemente de que se trate de un banco, una financiera, una caja o una cooperativa”, aseveró.

El deterioro de la cartera de créditos ha sido un elemento común en las coopac intervenidas en los últimos años.

Gobernanza

Para Yang Chang, docente de la Universidad de Piura, las fallas en la evaluación de créditos tienen un origen más profundo: las debilidades en el gobierno corporativo de muchas cooperativas.

Según explicó, en numerosas entidades las decisiones continúan concentrándose en grupos reducidos de personas vinculadas a la administración, sin dar prioridad a criterios técnicos para seleccionar a quienes ocupan cargos directivos. Esa práctica repercute en la calidad de las decisiones crediticias y en la gestión integral de los riesgos, afirmó.

Cese

Las deficiencias detectadas por la SBS en la evaluación y seguimiento de créditos podrían comprometer la estabilidad de más cooperativas si no se corrigen, advirtieron los especialistas.

Chang sostuvo que cuando una cartera de créditos se deteriora, las pérdidas consumen progresivamente el patrimonio de las cooperativas y, al no contar con mecanismos para realizar nuevas capitalizaciones como ocurre en otras empresas, muchas tienen que cesar operaciones.

“Resulta indispensable realizar un monitoreo permanente para detectar señales tempranas de deterioro y adoptar medidas preventivas antes de que el crédito se convierta en un problema y derive en un eventual cierre de la coopac”, manifestó García.

En este contexto, la SBS recomendó a las coopac fortalecer la evaluación crediticia, introducir alertas y un seguimiento efectivo, mejorar la gestión de cobranza y asegurar una adecuada clasificación y registro de provisiones, con reportes periódicos a los órganos de gobierno.

El sistema cooperativo registró una morosidad de 18.6% al cierre del 2025. Foto: Freepik.

Desciende mora de coopac

En cuanto a la calidad del principal activo -la cartera de créditos-, el sistema cooperativo registró una morosidad de 18.6% al cierre del 2025.

Si bien se observa un descenso en la mora de los últimos desembolsos, respondería, en parte, al proceso de depuración del sector impulsado por la SBS, tras la salida del mercado de entidades con problemas financieros, comentó Chang.

Dicha mejora podría ser temporal si persisten las deficiencias en la evaluación y seguimiento de los créditos, alertó. Por ello, recomendó reforzar la constitución de provisiones para absorber eventuales pérdidas, proteger el patrimonio y preservar la solvencia de las cooperativas.

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