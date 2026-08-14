La presidenta Fujimori sustentó una parte de su victoria electoral en la promesa de una lucha frontal contra la violencia y la inseguridad. En Credicorp Capital asumíamos el triunfo de la derecha como escenario base, debido al fuerte deterioro de las condiciones de seguridad en el país. Tal vez el anuncio más importante en este frente fue la decisión de que las Fuerzas Armadas asuman, de manera temporal, el liderazgo de las operaciones de seguridad y control del orden interno.

Además, Perú es el país de la región más vulnerable a los efectos del fenómeno de El Niño. Según cálculos del propio Banco Central de Reserva del Perú, episodios de fuerte magnitud han llegado a restar hasta 4 puntos porcentuales al crecimiento económico, como sucedió en 1983. Por lo que las medidas anunciadas para fortalecer la prevención y la infraestructura son bienvenidas. Para ello, se solicitarán facultades delegadas al Congreso bicameral que permitan implementar estas acciones de manera más rápida y efectiva. El principal desafío será garantizar una ejecución adecuada.

También destacaron los anuncios orientados a cerrar brechas sociales, especialmente mediante una mayor cobertura educativa y mejoras en la calidad de vida de los adultos mayores y de las personas en situación de pobreza extrema. Asimismo, se anunció un incremento de la inversión pública y privada en infraestructura para reducir las brechas existentes en este ámbito. Esto, junto con el compromiso de promover la inversión privada mediante la reducción de trámites y el establecimiento de reglas de juego claras y estables, podría contribuir a que la confianza empresarial —que se encuentra en su nivel más alto de los últimos quince años, excluyendo el período de pandemia— continúe fortaleciéndose. De materializarse, ello favorecería un mejor comportamiento de la inversión en los próximos años y ayudaría a generar condiciones sostenibles para elevar el crecimiento potencial de la economía.

Finalmente, destacamos la afirmación de la presidenta según la cual la estabilidad fiscal es una condición necesaria para crecer, generar confianza y sostener las políticas sociales, así como su compromiso con el respeto irrestricto a la independencia de poderes. Ambos elementos son fundamentales para promover la inversión, incluida la dirigida al mercado de capitales, por lo que los mensajes transmitidos también apuntan en la dirección adecuada. Esto resulta especialmente relevante en un contexto en el que, aunque el déficit fiscal y la deuda pública se mantienen en niveles relativamente bajos, han aumentado los riesgos derivados de medidas de carácter populista aprobadas por el Congreso en los últimos años, las cuales elevan la vulnerabilidad fiscal de mediano plazo.

Hacia adelante, los mercados y los inversionistas estarán atentos a la implementación de las medidas anunciadas. En este contexto, los primeros 100 días de gobierno serán determinantes para evaluar la capacidad de la nueva administración de convertir sus compromisos en resultados tangibles y sostenibles.