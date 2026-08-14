Estos lineamientos permitirían establecer criterios de gestión más homogéneos en un sector donde las capacidades y estructuras de cada entidad pueden ser diferentes, sostiene un gerente.
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) plantea una serie de cambios para fortalecer el gobierno corporativo de las cajas municipales y reducir posibles interferencias políticas en sus órganos de dirección.

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