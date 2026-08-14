Entre las propuestas figura que la elección de representantes de mayoría y minoría en los concejos municipales se realice mediante voto secreto, con el objetivo de prevenir presiones o sesgos político-partidarios en la designación de directores.

El proyecto también plantea que las entidades implementen un proceso integral de evaluación de candidatos, que considere sus conocimientos, experiencia, trayectoria profesional e idoneidad moral y técnica, además de la revisión curricular.

Para Walter Rojas, gerente central de Negocios de Caja Cusco, estos cambios deberían ser vistos por las cajas como una decisión estratégica, aun cuando los lineamientos planteados por la SBS tengan inicialmente un carácter voluntario.

“Las cajas estarían dispuestas a aplicar estas medidas”, sostuvo, al considerar que para las entidades de mayor tamaño contar con estándares adecuados de gobierno corporativo tiene implicancias no solo de gestión, sino también reputacionales.

Roger Huapaya, gerente de Innovación de Caja Piura, coincide en señalar que las propuestas planteadas por la SBS son vistas de manera positiva, debido a que apuntan a reforzar distintos aspectos de la administración de las cajas.

Estos lineamientos permitirían establecer criterios de gestión más homogéneos en un sector donde las capacidades y estructuras de cada entidad pueden ser diferentes, comentó. Refiere que la mayoría de las cajas municipales podría implementar las medidas, aunque el ritmo dependerá de las condiciones y recursos de cada institución.

Por su parte, el Director de Caja Huancayo, Jorge Solís, consideró positiva la intención de la SBS de fortalecer el gobierno corporativo de las cajas municipales, pero advirtió que someter los nuevos lineamientos a debate podría generar una percepción equivocada sobre la solidez de la gestión de estas entidades. “En vez de aclarar, oscurece”, sostuvo.

En ese sentido, cuestionó que algunas recomendaciones puedan interpretarse como una señal de que actualmente existen deficiencias en la composición de los directorios.

Voto

Uno de los aspectos que destacó fue precisamente el voto secreto. Según explicó Rojas, existe una relación entre los directores designados, pues la municipalidad cumple el rol de accionista de la caja, lo que puede generar presiones al momento de adoptar determinadas decisiones. “Quizá no se elimina la influencia política, pero se reduce esa presión que existe”, afirmó.

Asimismo, se propone como referencia un máximo de dos periodos consecutivos o seis años de permanencia en el directorio. Cumplido ese plazo, el director tendría que desvincularse durante al menos tres años antes de volver a ser considerado para el cargo.

Rojas consideró que la renovación puede contribuir a evitar una excesiva familiaridad entre los directores y la administración. “Un director que tenga años pierde la independencia”, señaló. En su opinión, una permanencia prolongada también puede favorecer una concentración de poder y dificultar la incorporación de nuevas perspectivas.

El ejecutivo recordó que la SBS viene impulsando desde hace varios años la profesionalización de los directorios y señaló que en diciembre de 2025 ya se habían incorporado requisitos de idoneidad moral y técnica para los representantes de los directorios.

Solís respaldó que las entidades designantes sean más diligentes en la elección oportuna de directores, para garantizar que los directorios funcionen de manera completa. En cambio, calificó de riesgosa una eventual rotación de directores, debido a que las cajas requieren experiencia y continuidad para desarrollar estrategias de largo plazo.