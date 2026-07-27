La propuesta abre la puerta para que las Empresas Administradoras de Fondos (EAF) utilicen nuevos canales de distribución y aprovechen la cobertura territorial de estas entidades para acercar los productos previsionales a más personas.

Una de las principales novedades del proyecto es la creación de la figura del comercializador para los aportes voluntarios sin fin previsional, mecanismo que actualmente no existe, explicó Luis Ernesto Marín, socio de regulación financiera de Ontier.

De aprobarse la norma, las EAF podrán contratar personas jurídicas que superen sus procesos de selección para ofrecer estos productos.

A juicio del especialista, las cajas municipales destacan como uno de los principales canales para masificar los aportes voluntarios, debido a su presencia en zonas donde la banca tradicional tiene menor alcance y a su cercanía con micro y pequeños empresarios.

Ello permitiría que las EAF, especialmente aquellas que no pertenecen a grupos financieros, amplíen significativamente la distribución de estos productos.

Giovanna Prialé, especialista del sistema previsional y expresidenta del gremio de AFP, coincidió en que habilitar nuevos canales facilitará que más personas incrementen su ahorro para la jubilación, especialmente mediante entidades microfinancieras.

Agregó que incorporar nuevos actores favorecerá una mayor competencia y permitirá desarrollar estrategias comerciales adaptadas a segmentos con menor cobertura previsional.

No obstante, advirtió que el impacto de la medida dependerá de que vaya acompañado de una mayor educación previsional, el fortalecimiento de la cultura del ahorro y una reducción progresiva de las comisiones que cobran las AFP para hacer más competitivo el sistema.

Desde el sector microfinanciero, Walter Rojas, gerente de Negocios de Caja Cusco, destacó que las cajas vienen ampliando progresivamente sus capacidades. Recordó que hoy pueden emitir tarjetas de crédito, participan en billeteras electrónicas y formarán parte del esquema de open finance, lo que fortalece su posición dentro del sistema financiero.

“Cada vez se nos están dando más opciones para gestionar y ampliar la cartera”, afirmó. Añadió que las cajas cuentan con fortalezas en gestión de riesgos para comercializar nuevos productos financieros e, incluso, evaluar oportunidades como la administración de aportes previsionales en el futuro.

El Fondo 3 de Habitat rinde hasta 20%. Habitat e Integra son las AFP independientes o sin vínculo con entidades financieras, por lo que sus fondos de aporte voluntario tendrían más posibilidades de ser comercializado por las cajas.

Seguros

El proyecto también amplía las posibilidades de comercialización de seguros al incorporar expresamente como comercializadores a las empresas de operaciones múltiples, bancos de inversión, AFP y empresas emisoras de dinero electrónico.

Sin embargo, Marín precisó que la norma no excluye a otros actores que actualmente ya desempeñan ese rol mediante contratos de comercialización.

El especialista señaló que el SOAT continuará siendo el seguro con mayor demanda por su carácter obligatorio, aunque productos como seguros de vida, accidentes personales, asistencia médica o domiciliarios también podrían ganar espacio si las aseguradoras desarrollan coberturas sencillas y de bajo costo.

Para Prialé, la propuesta sigue la lógica del modelo de bancaseguros y puede ampliar la penetración de los seguros. No obstante, sostuvo que el principal reto será proteger al consumidor mediante información clara sobre las condiciones y costos de cada producto, además de prevenir conflictos de interés y evitar el uso de la información de los afiliados para promover productos que afecten su capacidad de ahorro de largo plazo.

Educación financiera

Utilizar comercializadores para ofrecer aportes voluntarios sin fin previsional y seguros, representa un paso positivo para ampliar el acceso a diversos productos. Sin embargo, su impacto dependerá de que vaya acompañado de medidas que fortalezcan el sistema previsional y asegurador, señaló Giovanna Prialé.

“Es indispensable impulsar campañas de educación financiera que fomenten el ahorro desde edades tempranas, así como promover un entorno más sencillo y digital para facilitar los aportes de jóvenes y trabajadores independientes”, manifestó.