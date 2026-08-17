La presidenta Keiko Fujimori consideró “prematura” la moción de interpelación presentada por la bancada de Juntos por el Perú (JPP) contra el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa, al señalar que el actual Gobierno lleva poco más de dos semanas en funciones.

El último viernes, la bancada de JPP presentó una moción de orden del día para que el titular del Ministerio de Defensa (Mindef) responda ante la Cámara de Diputados un pliego de 43 preguntas sobre distintos aspectos de su gestión y su actuación política.

“Con referencia a la interpelación, llevamos un poquito más de dos semanas, la verdad es que nos parece prematuro”, sostuvo Fujimori este lunes ante la prensa.

La mandataria señaló que entiende la función fiscalizadora del Parlamento, pero remarcó que, desde el Ejecutivo, la prioridad es mostrar resultados y atender a la población.

“Entendemos que hay una labor de parte de los parlamentarios, pero para nosotros, más que responder, es mostrar resultados y estar al lado de la población, sobre todo en momentos difíciles” , manifestó.

Respaldo a Belaúnde

Fujimori expresó además su respaldo al ministro de Defensa y aseguró que este acudirá al Parlamento si la moción consigue los votos necesarios para ser aprobada.

“El ministro Belaúnde tiene todo nuestro respaldo, él ha sido bastante claro. Acudirá, por supuesto, si es que esto se aprueba, con el espíritu democrático que corresponde”, afirmó.

“Entiendo la labor que realiza el Congreso de la República, su labor es fiscalizar, pero, en tan solo dos semanas, presentar una moción de interpelación, la verdad es que no tengo mucho que decir”, insistió.

La presidenta Keiko Fujimori afirmó que el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, cuenta con su respaldo y acudirá al Congreso si se aprueba la interpelación. Foto: Mindef.

Belaúnde niega aportes de Minera Poderosa

El ministro de Defensa también se pronunció sobre los cuestionamientos que motivaron parte de las preguntas planteadas en la moción de JPP.

En declaraciones a RPP, Belaúnde Llosa negó haber recibido aportes de Minera Poderosa para su campaña presidencial por Libertad Popular. Explicó que Evangelina Arias, presidenta del directorio de la compañía, realizó aportes personales al partido y no en representación de la empresa.

“El financiamiento es al partido, no es a una persona. Y el financiamiento no es de una empresa”, sostuvo.

El ministro añadió que no recibió dinero de Arias ni de la compañía minera y negó haber mantenido una relación laboral o comercial con Minera Poderosa.

“Yo no he recibido un centavo de la señora Arias ni de la Minera Poderosa”, afirmó.

Belaúnde también rechazó que el estado de emergencia vigente en Pataz tenga como finalidad brindar protección a las instalaciones de la empresa minera. Señaló que la presencia de las Fuerzas Armadas responde a la lucha contra organizaciones criminales que operan en la zona.

“Si me citan, iré”

Respecto a la eventual interpelación, Belaúnde confirmó que acudirá al Parlamento si la moción prospera.

“Es una prerrogativa constitucional. Yo estoy estrenando esta facultad, soy el primer ministro interpelado desde que se ha regresado al sistema bicameral. Si me citan, iré y responderé el pliego”, manifestó.

De concretarse su presentación, Belaúnde se convertiría en el primer ministro en acudir a una interpelación desde el retorno del sistema bicameral.

Trenes de Caltrain

Por otro lado, Fujimori reiteró que los trenes de Caltrain adquiridos por la Municipalidad Metropolitana de Lima serán puestos en funcionamiento.

Consultada sobre el futuro de las unidades ferroviarias trasladadas a la capital, la presidenta respondió: “Bueno, el tren tiene que ir, eso ya lo hemos dicho”.