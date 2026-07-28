Keiko Fujimori inicia agenda de la Transmisión de Mando en Torre Tagle. (Foto: GEC)
Keiko Fujimori inicia agenda de la Transmisión de Mando en Torre Tagle. (Foto: GEC)
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Redacción Gestión
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La banda presidencial cambia de manos y, con ella, se abre una nueva etapa para el país.

Del enunciado a la acción

La transmisión en vivo de Gestión, que sigue minuto a minuto el despliegue de las actividades de este 28 de julio, contó con la participación de Óscar Díaz, analista político, para hacer una lectura sobre el Perú que encuentra la nueva mandataria.

Al respecto, indicó que “no estamos en una democracia consolidada, pero es una democracia que lucha por fortalecerse”. “Este debe ser un momento para consolidar la institucionalidad que necesita el Perú porque la mesa está servida”, agregó.

En la práctica significa “tener reglas claras”. “No dejamos de llenarnos de leyes, tenemos a montones, pero lo importante es que se cumplan. El reto de este nuevo Gobierno es pasar del enunciado a la acción, y yo creo que tiene todas las posibilidades para hacerlo”, explicó.

Con respecto a los avances del Gabinete que la respaldará, señaló que “lo lógico es que [Fujimori] tenga a la gente en la que más confía”. “El primer Gabinete normalmente dura poco, [...] pero hay que marcar la cancha”, sostuvo.

Añadió que, en general, el camino correcto es que vuelvan los políticos a desempeñarse durante un periodo presidencial, no tanto los técnicos.

Y enumeró los dos temas que “la gente no le va a perdonar al Gobierno”: la inseguridad ciudadana y la corrupción. Enumeró, asimismo, el “trabajo serio” en cola: acabar con el Reinfo.

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