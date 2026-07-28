Luego de su victoria en el balotaje de las Elecciones Generales en Perú, la mandataria electa Keiko Fujimori se dirigirá al país en el tradicional discurso por Fiestas Patrias que emitirá en la ceremonia de asunción de mando este martes 28 de julio en el hemiciclo del Congreso de la República. Si resides en el extranjero, por ejemplo Estados Unidos, conocer el horario exacto y los canales para ver gratis en directo est evento es vital para conocer cuáles serán las primeras políticas de Estado que llevará a cabo en sus primeros 100 días de gobierno.

Para la comunidad peruana en el exterior, acceder al mensaje presidencial de Keiko Fujimori EN VIVO es sumamente sencillo gracias a las múltiples opciones de transmisión. La señal matriz estará a cargo de TV Perú y las plataformas oficiales de la Presidencia de la República del Perú. Además, los principales canales comerciales de señal abierta retransmitirán el evento en directo, permitiendo que la diáspora lo siga a través de sus aplicaciones y webs oficiales. Solo necesitas una conexión a internet estable para disfrutar del debate de forma gratuita desde tu teléfono inteligente, tablet o Smart TV. Mantente conectado a las redes sociales oficiales para obtener los enlaces directos de la cobertura.

Programación oficial del mensaje presidencial de Keiko Fujimori por las Fiestas Patrias de Perú este martes 28 de julio de 2026. Conozca los horarios de inicio y las opciones para ver la transmisión en vivo del discurso patrio. | Crédito: @jne.peru / Instagram / Andina / Composición Mix

Horario y lugar del Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias de Perú 2026

Fecha: Martes, 28 de julio de 2026

Hora de inicio: 12:00 p. m. (duración aproximada de 1 a 2 horas, hasta alrededor entre la 1:00 p. m. y 2:00 p. m.).

Sede: Congreso de la República, en el Cercado de Lima (sin acceso al público general, solo senadores, diputados, dignatarios, autoridades y demás invitados).

Canales y formas de ver el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias de Perú 2026 gratis

TV abierta nacional: transmisión en señal abierta por TV Perú .

. Canal de TV Perú en TV de pago: Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD) de Movistar TV / Canal 197 (SD) / 1197 (HD) en DirecTV / Canal 7 (SD) / 507 (HD) en Claro TV

Plataformas digitales oficiales: redes y plataformas de la Presidencia de la República del Perú (Facebook, YouTube y otros canales digitales).

Dignatarios y autoridades que asistirán a la toma de mando de Keiko Fujimori del 28 de julio

En la ceremonia de asunción de mando de Keiko Fujimori como presidente de la República y su posterior mensaje a la Nación por Fiestas Patrias este martes 28 de julio contará con la presencia de dignatarios y autoridades de varios países. A continuación, la lista de los invitados confirmados hasta el momento:

Dignatario / Autoridad Cargo y país Felipe VI Rey de España Javier Milei Presidente de Argentina José Antonio Kast Presidente de Chile Rodrigo Paz Presidente de Bolivia Daniel Noboa Presidente de Ecuador Santiago Peña Presidente de Paraguay Yamandú Orsi Presidente de Uruguay José Rául Mulino Presidente de Panamá Nasry Asfura Presidente electo de Honduras Mike Eman Primer ministro de Aruba Yin Hejun Ministro de Ciencia y Tecnología

Cadenas de televisión abierta y plataformas de streaming que transmitirán el mensaje presidencial de Keiko Fujimori este 28 de julio por Fiestas Patrias de Perú 2026. Consulte la lista de canales disponibles para seguir la señal. | Crédito: @keikofujimorih / Instagram / Andina / Composición Mix

¿Qué es el Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias?

El Mensaje a la Nación del 28 de julio es un discurso que el presidente del Perú ofrece cada año ante el Congreso con motivo del aniversario de la independencia. En 2026, el mensaje cobra una relevancia especial porque coincide con el inicio del gobierno de Keiko Fujimori tras el cambio de mando del 28 de julio. Tradicionalmente, en esta alocución el mandatario:

Presenta un balance de la situación del país.

Anuncia lineamientos de política y medidas para el nuevo periodo de gobierno.

Hace referencias a la economía, seguridad, programas sociales, educación, salud y, en este caso, a los retos inmediatos del nuevo Ejecutivo.

Expectativas del primer Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori en 2026

El primer discurso presidencial de Keiko Fujimori es seguido con especial atención por el tono que marcará su nuevo gobierno, la conformación de su equipo y las prioridades de su agenda. Entre los posibles ejes que podrían ser abordados, se espera que su alocución incluya:

Tema Expectativa Economía y empleo Propuestas para mantener la estabilidad macroeconómica y atraer inversión, luego de años de volatilidad política. Seguridad ciudadana Anuncios frente al aumento de la delincuencia y el crimen organizado, uno de los temas que más preocupan a los peruanos dentro y fuera del país. Programas sociales y lucha contra la pobreza Lineamientos para atender a poblaciones vulnerables en un contexto de desaceleración económica. Institucionalidad y gobernabilidad Llamados a la unidad, la cooperación entre poderes del Estado y reglas claras para garantizar estabilidad política.

Para los peruanos residentes en Estados Unidos o el extranjero, estas definiciones impactan en:

Expectativas de retorno al país a mediano o largo plazo.

Oportunidades de inversión o emprendimiento en Perú.

Medidas de apoyo a comunidades migrantes, vínculos consulares y programas binacionales.

Preguntas Frecuentes (FAQ) del Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias 2026

¿A qué hora exacta comienza el mensaje presidencial de Keiko Fujimori?

El horario señalado por los medios es alrededor del mediodía en Perú (12:00 p. m, hora de Lima), pero no existe un minuto exacto garantizado, ya que el discurso empieza después de la juramentación y otras actividades protocolares. Por ese motivo, lo más recomendable es conectarse con anticipación y seguir la transmisión desde el bloque de cambio de mando.

¿A qué hora puedo verlo si estoy en Estados Unidos?

Como referencia, si el mensaje inicia cerca de las 12:00 p. m en Lima, se vería aproximadamente a las 1:00 p. m en la Costa Este, 12:00 p. m en la zona central y 10:00 a. m en la Costa Oeste. Recuerda que estos horarios son estimados y pueden variar algunos minutos.

¿En qué canal puedo ver el mensaje presidencial de Keiko Fujimori en Estados Unidos?

No existe un canal estadounidense exclusivo que transmita el evento, pero puedes verlo a través de señales peruanas accesibles online, principalmente TV Perú (canal estatal) y los canales privados peruanos que habiliten transmisión en vivo en sus sitios web o apps. También puedes apoyarte en portales de noticias que incrusten la señal oficial.

¿Puedo ver el Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori gratis desde Estados Unidos?

Sí, siempre que accedas a una señal oficial que transmita en abierto por internet, como la de TV Perú o de canales peruanos que permitan la visualización internacional. En la mayoría de casos, estos streams son gratuitos y solo requieren conexión a internet, aunque pueden existir restricciones geográficas puntuales según el canal.

¿Desde qué dispositivos puedo seguir la transmisión?

Puedes ver el Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori desde tu computadora, tablet, smart TV o teléfono móvil, siempre que el canal elegido ofrezca streaming compatible. Si vas a verlo en tu smartphone, te conviene conectarte a una red Wi‑Fi para evitar consumos elevados de datos.

¿La hora del mensaje a la Nación de Keiko Fujimori puede cambiar a último momento?

Sí. El horario está condicionado por el desarrollo de la ceremonia oficial (Misa, Te Deum, sesión solemne y juramentación), por lo que el mensaje puede adelantarse o retrasarse. Por eso, las guías de programación se dan siempre como horas aproximadas y se aconseja seguir la transmisión desde el inicio del bloque protocolar.