Después de su victoria en la segunda vuelta electoral, Keiko Fujimori encabezará uno de sus primeros actos oficiales como jefe de Estado al pronunciar el esperado mensaje presidencial de Fiestas Patrias este martes 28 de julio de 2026 tras la ceremonia de asunción de mando en el hemiciclo del Congreso de la República, ubicado en Lima. El evento contará con la presencia de mandatarios de varios países, así como diversas autoridades. Si vives en Estados Unidos, México, España o el resto del mundo, te indico a qué hora iniciará y qué canales de televisión lo transmitirán EN VIVO y EN DIRECTO para que no te pierdas ni un solo detalle.

Horarios y canales de TV para ver EN VIVO el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias que realizará este 28 de julio en el Congreso de la República. FOTO: Ernesto BENAVIDES / AFP.

¿A qué hora es el mensaje presidencial de Keiko Fujimori hoy, 28 de julio?

El Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori se enmarca en la ceremonia de cambio de mando y las actividades oficiales por Fiestas Patrias del miércoles 28 de julio de 2026 en Lima. Su discurso se dará alrededor del mediodía, luego de la juramentación como presidenta.

Como el horario está ligado a un protocolo que incluye Misa y Te Deum en la Catedral de Lima, sesión solemne y juramentación en el hemiciclo del Congreso de la República, la hora exacta puede adelantarse o retrasarse algunos minutos.

Para el público en Estados Unidos y el extranjero, lo más seguro es tomar como referencia el mediodía de Perú (aproximadamente 12:00 p. m, hora de Lima) y convertirlo a tu horario local, procurando conectarte unos 30 minutos antes para no perder el inicio de la esperada alocución de Fujimori Higuchi.

¿A qué hora empieza el el mensaje presidencial de Keiko Fujimori este martes 28 de julio en el extranjero?

El mensaje presidencial de Keiko Fujimori de este martes 28 de julio está programado para iniciar entre las 12:00 p. m. y 12:15 p. m. (hora peruana). La transmisión se realizará desde el hemiciclo del Congreso de la República en Lima y se extendería por aproximadamente entre 1 y 2 horas, aunque el tiempo exacto de duración puede variar de acuerdo con el desarrollo del protocolo.

A continuación, los horarios aproximados por país para el discurso de Keiko Fujimori del martes 28 de julio:

11:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

12:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

13:00 horas: Venezuela, Bolivia, Chile, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

14:00 horas: Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

18:00 horas: Reino Unido

19:00 horas: España, Alemania, Italia y Francia

En Estados Unidos, los horarios de referencia son:

1:00 p. m. ET (hora de la costa este)

12:00 p. m. CT (hora del centro)

11:00 a. m. MT (hora de la montaña)

10:00 a. m. PT (hora del Pacífico)

Keiko Fujimori brindó un mensaje por la noche junto a los integrantes de su plancha presidencial. (Foto: Julio Reaño/GEC)

¿Dónde ver el debate presidencial 2026 EN VIVO hoy 1 de abril?

El mensaje presidencial de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias en la ceremonia de asunción de mando podrá verse en señal abierta a nivel nacional gracias a la cobertura coordinada entre la transmisión oficial de TV Perú y la de los principales canales de televisión del país como América Televisión, Latina Televisión, Panamericana Televisión y ATV , lo que garantiza que millones de ciudadanos puedan seguir cada intervención sin necesidad de cable.

Además, la cobertura contará con análisis previo y comentarios posteriores en distintos espacios informativos, ampliando el alcance de la jornada más allá de la transmisión central. De esta manera, la ciudadanía podrá informarse en tiempo real sobre los pormenores de este acto solemne del martes 28 de julio de 2026.

¿Qué dignatarios asistirán a la toma de mando de Keiko Fujimori el martes 28 de julio?

En la ceremonia de asunción de mando de la presidenta de la República electa, Keiko Fujimori Higuchi, este martes 28 de julio participarán 9 jefes de Estado. A continuación, te compartimos la lista de las autoridades que confirmaron su presencia al acto:

Felipe VI , rey de España

, rey de España Javier Milei , presidente de Argentina

, presidente de Argentina José Antonio Kast , presidente de Chile

, presidente de Chile Rodrigo Paz , presidente de Bolivia

, presidente de Bolivia Daniel Noboa , presidente de Ecuador

, presidente de Ecuador Santiago Peña , presidente de Paraguay

, presidente de Paraguay Yamandú Orsi , presidente de Uruguay

, presidente de Uruguay José Rául Mulino , presidente de Panamá

, presidente de Panamá Nasry Asfura , presidente electo de Honduras

, presidente electo de Honduras Mike Eman , primer ministro de Aruba

, primer ministro de Aruba Yin Hejun, ministro de Ciencia y Tecnología

FAQ: Preguntas frecuentes sobre cómo ver el mensaje presidencial de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias de Perú

¿A qué hora comienza el Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori?

El Mensaje a la Nación está previsto para alrededor del mediodía del martes 28 de julio en Lima, tras la ceremonia de juramentación en el Congreso. La hora exacta puede variar algunos minutos según la duración de los actos previos, por lo que se recomienda tomar como referencia aproximadamente las 12:00 p. m (hora de Perú) y conectarse con antelación.

¿Qué diferencia horaria hay entre Perú y la Costa Este de Estados Unidos?

En estas fechas, la hora del Este de Estados Unidos suele estar una hora por delante de Lima. Si el mensaje inicia cerca de las 12:00 p. m en Perú, en ciudades como Nueva York o Miami sería aproximadamente la 1:00 p. m. Siempre conviene revisar la diferencia horaria actualizada el mismo día del evento.

¿Puedo ver el mensaje presidencial desde mi celular en Estados Unidos?

Sí, siempre que tengas acceso a internet y la señal online de TV Perú o de algún canal privado peruano esté disponible sin bloqueos regionales. La mayoría de estos medios cuenta con sitios web y aplicaciones móviles que permiten seguir transmisiones EN VIVO desde dispositivos Android y iOS.

¿Qué canal transmite el Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias?

TV Perú, como canal del Estado, es la señal oficial encargada de transmitir la ceremonia de cambio de mando y el Mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. Además, cadenas privadas de alcance nacional suelen ofrecer coberturas especiales, por lo que habrá múltiples opciones para ver el discurso tanto en TV como online.

¿Habrá una señal exclusiva para Estados Unidos?

No se ha anunciado una señal exclusiva dirigida solo a Estados Unidos. La comunidad hispana en territorio estadounidense podrá seguir el Mensaje a la Nación mediante las señales online de canales peruanos y coberturas digitales de medios de comunicación, ajustando el horario de conexión según la zona horaria en la que se encuentre.