Keiko Fujimori se dirigirá por primera vez al Perú como mandataria este martes 28 de julio de 2026 en el tradicional Mensaje a la Nación de Fiestas Patrias durante la ceremonia de asunción de mando que contará con la presencia de dignatarios y autoridades de varios países. El evento se emitirá por señal abierta para garantizar el acceso gratuito en todo el país. La señal matriz está a cargo de TV Perú (canal 7), que produce y distribuye el contenido a otras televisoras nacionales como Latina (Canal 2), América Televisión (Canal 4), Panamericana (Canal 5), ATV (Canal 9), entre otros. A continuación, conoce cuáles son los principales canales de TV abierta donde podrás ver el discurso presidencial .

Tipo de señal Canal Detalle TV abierta en Perú TV Perú (Canal 7) Señal oficial nacional TV abierta en Perú América Televisión Transmite la toma de mando EN VIVO TV abierta en Perú ATV Transmite la toma de mando EN VIVO TV abierta en Perú Latina Transmite la toma de mando EN VIVO TV abierta en Perú Panamericana Televisión Transmite la toma de mando EN VIVO TV abierta en Perú Willax Televisión Transmite la toma de mando EN VIVO

Te recomiendo verificar la guía electrónica de tu televisor o la parrilla de programación de cada canal, ya que algunos añaden antesalas, análisis y programas especiales antes y después del mensaje a la Nación de Keiko Fujimori.

Horarios y canales de TV para ver EN VIVO el Mensaje Presidencial de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias que realizará este 28 de julio en el Congreso de la República. FOTO: Ernesto BENAVIDES / AFP.

Señales de TV de paga y redes sociales

Además de la TV abierta, el mensaje presidencial de Keiko Fujimori también se distribuye mediante señales de cable y las redes sociales oficiales de la Presidencia de la República, lo que facilita que hogares con diferentes operadores puedan seguir la transmisión sin problemas tanto por televisión como Internet.

Opciones principales en TV de paga y señal institucional:

Tipo de señal Canal / Operador Detalle TV de paga Canal N en Movistar TV Canal 8 (SD) / 708 (HD) TV de paga TV Perú en Movistar TV Canal 7 (SD) / 707 (HD) TV de paga TV Perú en DirecTV Canal 197 (SD) / 1197 (HD) TV de paga TV Perú en Claro TV Canal 7 (SD) / 507 (HD)

TV Perú en cable: Movistar TV: canal 7 (SD) / 707 (HD), DirecTV: canal 197 (SD) / 1197 (HD) y por Claro TV: canal 7 (SD) / 507 (HD).

Si cuentas con decodificador HD, es preferible elegir la versión en alta definición para asegurar mejor nitidez de imagen y sonido durante toda la jornada.

Dónde ver el mensaje presidencial de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias de Perú 2026 online y por streaming

Para quienes no tienen acceso a un televisor o prefieren ver el discurso de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias desde el celular, laptop o Smart TV, la Presidencia de la República del Perú y los canales participantes han habilitado varias alternativas digitales gratuitas.

Tipo de plataforma Plataforma / App Detalle Streaming oficial de Presidencia Perú YouTube de Presidencia Perú Transmisión oficial EN VIVO del mensaje a la Nación Streaming oficial Presidencia Perú Facebook Live de Presidencia Perú Streaming simultáneo con interacción por comentarios Streaming TV Perú YouTube de TV Perú Señal nacional e internacional EN VIVO Streaming TV Perú Web y app de TV Perú Programación en directo sin costo Apps de canales privados América tvGO App/web con transmisión en vivo gratuita dentro del Perú Apps de canales privados Latina Play App/web con señal en directo gratuita dentro del Perú

Plataformas oficiales de la Presidencia de la República del Perú:

YouTube de Presidencia Perú : transmisión en vivo de la toma de mando con la señal oficial.

: transmisión en vivo de la toma de mando con la señal oficial. Facebook Live de Presidencia Perú : streaming simultáneo con interacción en tiempo real vía comentarios.

: streaming simultáneo con interacción en tiempo real vía comentarios. TikTok Live de Presidencia Perú: streaming simultáneo con interacción en tiempo real vía comentarios.

Plataformas de TV Perú:

Canal de YouTube de TV Perú: emite la ceremonia de asunción de mando en vivo, incluyendo señal internacional para peruanos en el extranjero.

Web y app de TV Perú: permiten ver la programación en directo sin costo desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Keiko Fujimori brindó un mensaje por la noche junto a los integrantes de su plancha presidencial. (Foto: Julio Reaño/GEC)

Apps y webs de canales peruanos con transmisión en vivo

Además de las plataformas oficiales de la Presidencia de la República del Perú, varias televisoras privadas ofrecen el mensaje presidencial de Keiko Fujimori a través de sus propias aplicaciones y sitios web, lo que amplía aún más las opciones para la audiencia. Entre las apps y webs más útiles para seguir el evento de hoy están:

América tvGO: app y plataforma web de América Televisión con transmisión en vivo del mensaje presidencial, disponible de forma gratuita dentro del Perú (puede requerir registro básico).

app y plataforma web de América Televisión con transmisión en vivo del mensaje presidencial, disponible de forma gratuita dentro del Perú (puede requerir registro básico). Latina Play: app y web de Latina con señal en directo, que suele incluir el mensaje a la Nación de Fiestas Patrias dentro de su programación abierta para usuarios peruanos.

app y web de Latina con señal en directo, que suele incluir el mensaje a la Nación de Fiestas Patrias dentro de su programación abierta para usuarios peruanos. Plataformas digitales de otros canales que se sumen a la retransmisión, según anuncien en sus redes o en su parrilla online.

Si vas a ver el mensaje a la Nación de Keiko Fujimori por Fiestas Patrias desde el móvil, procura estar conectado a una red WiFi estable para evitar cortes o consumo excesivo de datos, sobre todo considerando que la transmisión puede durar más de dos horas.

Horario y recomendaciones para seguir la transmisión

El mensaje a la Nación de Keiko Fujimori del martes 28 de julio, inicia aproximadamente a las 12:00 p. m. (hora de Perú) , en el marco de la ceremonia de asunción de mando como presidente del Perú. El evento se realiza en el hemiciclo del Congreso de la República, en el Cercado de Lima, con participación de dignatarios y autoridades de varios países.

Consejos prácticos para aprovechar mejor la transmisión:

Conéctate entre 10 y 15 minutos antes por el canal o plataforma de tu preferencia, para no perderte ni un instante del discurso presidencial.

Si te interesa el análisis, combina la señal oficial o de televisión abierta (TV Perú o América TV) con algún canal que ofrezca panel de especialistas después de la ceremonia.

Ten a la mano un listado de temas que más te importan (seguridad, empleo, salud, corrupción) y toma nota de las propuestas concretas de la flamante mandataria para poder compararlas luego.

Dignatarios que asistirán a la toma de mando de Keiko Fujimori

El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, confirmó la presencia de varias autoridades y jefes de Estado de la región en la ceremonia de asunción de mando de Keiko Fujimori como presidente de la República este martes 28 de julio.

Dignatario / Autoridad Cargo y país Felipe VI Rey de España Javier Milei Presidente de Argentina José Antonio Kast Presidente de Chile Rodrigo Paz Presidente de Bolivia Daniel Noboa Presidente de Ecuador Santiago Peña Presidente de Paraguay Yamandú Orsi Presidente de Uruguay José Rául Mulino Presidente de Panamá Nasry Asfura Presidente electo de Honduras Mike Eman Primer ministro de Aruba Yin Hejun Ministro de Ciencia y Tecnología