Keiko Fujimori se reunió con embajador de EE.UU. para abordar comercio, inversión y seguridad. (Foto: @ope_peru)
Keiko Fujimori se reunió con embajador de EE.UU. para abordar comercio, inversión y seguridad. (Foto: @ope_peru)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, se reunió este domingo con el embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, quién le expresó sus buenos deseos para el inicio de un Gobierno próspero y democrático.

Durante el encuentro, , así como las alianzas para el progreso del Perú.Asimismo, sobre la lucha para combatir la inseguridad ciudadana y acciones estratégicas para enfrentar el fenómeno El Niño.

En la reunión, el embajador Navarro también le trasladó el saludo del presidente norteamericano Donald Trump, quién destaca la elección de Fujimori Higuchi y el apoyo de su Gobierno, ya que ambas naciones conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas.Participaron en este encuentro Joan Perkins, encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos en Perú y Ernest Abisellan, consejero económico.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.