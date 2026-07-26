La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, se reunió este domingo con el embajador de los Estados Unidos, Bernie Navarro, quién le expresó sus buenos deseos para el inicio de un Gobierno próspero y democrático.

Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre la importancia de reforzar el tema económico y ampliar el comercio y la inversión bilateral, así como las alianzas para el progreso del Perú.Asimismo, sobre la lucha para combatir la inseguridad ciudadana y acciones estratégicas para enfrentar el fenómeno El Niño.

En la reunión, el embajador Navarro también le trasladó el saludo del presidente norteamericano Donald Trump, quién destaca la elección de Fujimori Higuchi y el apoyo de su Gobierno, ya que ambas naciones conmemoran 200 años de relaciones diplomáticas.Participaron en este encuentro Joan Perkins, encargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos en Perú y Ernest Abisellan, consejero económico.