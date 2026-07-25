MEF sustenta crédito suplementario de S/ 9.596 millones para impulsar obras y garantizar servicios esenciales. (Foto: Andina)
MEF sustenta crédito suplementario de S/ 9.596 millones para impulsar obras y garantizar servicios esenciales. (Foto: Andina)
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Whitney Miñán
mailWhitney Miñán

En solo unos días se concretará el cambio de Gobierno en Perú y ya empiezan a sonar algunos de los nombres que estarían en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Semanas atrás, ya se había dado a conocer que el titular del MEF sería Elmer Cuba. Aunque él mismo no lo ha oficializado, ya se informó, por ejemplo, en la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), que Cuba renunció al cargo de director independiente del grupo Unacem.

Además, según reviso este diario, ya fue retirado de la web oficial de Grupo Macro y fuentes cercanas al economista ya habría dado un paso atrás de Macroconsult.

En este contexto, Gestión supo quiénes podrían acompañarlo a nivel de los viceministerios.

Este diario conoció que Erick Lahura y Fabrizio Orrego serían los viceministros de Hacienda y Economía, respectivamente.

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