Solo en este mes, el Gobierno de Balcázar ha presentado cuatro proyectos de ley al Congreso. La mitad están referidos a asuntos que competen al comercio exterior. | Fotocomposición: ChatGPT, Alessandro Azurín, Diario Gestión.
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Alessandro Azurín
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El Gobierno de José María Balcázar está a pocos días de concluir, pero parece aprovechar hasta el último momento para encargarle trabajo al nuevo Congreso bicameral.

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