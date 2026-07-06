Vale recordar que, atendiendo a una solicitud de evaluación de Ositrán, el Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) realizó un estudio técnico y resolvió que no existían condiciones de competencia en algunos de los servicios del puerto de Chancay, en comparación con el Callao, por lo cual se debía regular sus tarifas.

La evaluación se había centrado en el servicio de embarque y descarga de contenedores llenos; el servicio prestado a la nave (amarre y desamarre); un paquete integrado que combina la atención a naves en manejo de contenedores vacíos; y otro paquete que incorpora el servicio a la nave junto con el transbordo técnico de contenedores.

Antecedentes del caso

Con el informe de Indecopi en la mano, Ositrán anunció que se alistaba a iniciar los procedimientos para regular las tarifas del puerto de Chancay.

Sin embargo, Cosco Shipping Ports Chancay, operador de ese terminal, informó que había interpuesto demanda de amparo contra Indecopi por emitir esa resolución.

La semana pasada, se supo que el Poder Judicial había declarado infundada, en primera instancia, la demanda planteada por Cosco Shipping, señalando que las acciones formalizadas por Indecopi se enmarcaban dentro de las competencias que le otorga la ley, y que su evaluación no vulneraba los derechos contractuales de la empresa.

Ante ello, Cosco replicó que el informe de Indecopi fue elaborado utilizando información proyectada del plan maestro (documento de carácter orientativo), así como del informe de desempeño de Ositrán de 2023, “fecha en la que el terminal no operaba”, pero que hoy ya hay datos, a su consideración, que sí muestran la existencia de condiciones de competencia, por lo que iba a apelar ese fallo judicial.

Actualizarán estudio técnico

Al respecto, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, en diálogo con Gestión, refirió que el organismo a su cargo va a actualizar el estudio técnico que en su momento elaboró el Indecopi, para determinar las condiciones de competencia del puerto de Chancay (con respecto al del Callao).

“Nosotros vamos a hacer un estudio para determinar qué estamos viendo hoy en el mercado [portuario] y, [cuando esté listo], se lo vamos a hacer llegar a Indecopi para ver cuál es su opinión”, anotó la funcionaria, remarcando que será Indecopi al que corresponde determinar si existen condiciones de competencia.

Vale recordar que en noviembre del 2024 Cosco Shipping publicó un listado de precios de un aproximado de 139 servicios que en total brindaría en ese terminal multipropósito, y que, según un análisis particular, resultarían en algunos casos más económicos que las tarifas reguladas brindadas por los operadores en el puerto del Callao.

No obstante, luego que se inaugurara la operación comercial del puerto de Chancay, en junio del 2025, con itinerarios directos a China, los operadores del puerto del Callao, APM Terminals y DPW, ingresaron en una carrera por ofrecer también itinerarios directos del Callao al Asia.

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¿Hay competencia entre puertos?

Consultada si este aspecto no es una muestra de competencia entre ambos puertos, la titular de Ositrán insistió en que hay que realizar un estudio sobre el tema porque no se puede determinar “al ojo” esa condición competitiva.

“No puede ser que esta nueva inversión de Chancay no haya generado algún efecto a nivel de los mercados [portuarios], tiene que haber un efecto. Eso es lo que nosotros queremos medir, y si [ello] es suficiente para considerar que hay competencia o no”, aseveró.

En todo caso, Zambrano refirió que en Ositrán no quieren basarse, para determinar si existe o no competencia, en un estudio antiguo (como el que elaboró en su momento Indecopi): “Ese ya tiene ya un tiempo y fue [elaborado] cuando recién se estaba iniciando la inversión de Cosco Shipping”.

Respecto a cuándo debería estar concluido el estudio técnico que realice Ositrán, su presidenta indicó que ese análisis lo deberían terminar de elaborar en lo que resta de este año. “Tiene que haber un principio de primacía de la realidad en la que nosotros realmente identifiquemos si hay o no un mercado en competencia”, insistió.

En cualquier caso, la titular del ente regulador aclaró que la función reguladora que se establezca o no para el puerto de Chancay, es muy independiente de su rol de supervisor del servicio que preste dicho terminal “porque el regulador, cuando no hay competencia, regula, pero cuando hay competencia, supervisa”.

“No es que, porque no haya competencia, estamos completamente borrados del mapa. Al contrario, tenemos la obligación de supervisar que esas condiciones de competencia se mantengan”, puntualizó finalmente la funcionaria.