puerto de Chancay: Ositrán señala que se necesita actualizar estudios para determinar si existe condiciones de competencia entre ese terminal y el Callao Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
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Elías García Olano
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En junio último se cumplió un año del inicio de la operación comercial del puerto de Chancay, pero hasta ahora continúa la discusión no solo respecto a la supervisión que debe realizarse a las operaciones de ese nuevo terminal, sino también a si se necesita o no regular sus tarifas por parte del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Uso Público (Ositrán).

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