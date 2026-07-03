El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el reglamento de la Ley que crea el Fondo Social para el Desarrollo de Chancay, un mecanismo que el Congreso aprobó por insistencia el año pasado y que busca destinar parte de los recursos generados por la actividad aduanera del puerto para financiar proyectos de infraestructura y programas sociales en su zona de influencia.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 126-2026-EF, publicado en el diario oficial El Peruano. Con ello, el Ejecutivo establece las reglas para la administración y ejecución del fondo, cuyo objetivo es contribuir al cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios públicos en las zonas vinculadas al corredor logístico del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

De acuerdo con el reglamento, las inversiones públicas que se financien con estos recursos deberán ejecutarse conforme a la estrategia integral que apruebe la Autoridad Nacional Autónoma (ANA), orientada a impulsar el desarrollo económico y social de las áreas de influencia del puerto.

Chancay: reglamentan fondo que destinará el 20% de la recaudación aduanera a proyectos | Foto: Andina.

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Proyectos e inversiones

La norma establece que la Cartera de Inversiones Estratégicas Territoriales (CIET) estará conformada por proyectos valorizados en menos de S/ 200 millones, ubicados en las zonas de influencia del corredor logístico asociado al Hub Portuario de Chancay. Estas iniciativas estarán a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Asimismo, el reglamento precisa que el fondo también podrá financiar proyectos de carácter social, definidos como intervenciones temporales, sectoriales o multisectoriales, destinadas a reducir o eliminar brechas sociales. Estas acciones, sin embargo, no serán consideradas inversiones dentro del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

¿De dónde provendrán los recursos?

El Fondo Social para el Desarrollo de Chancay se constituirá en la Cuenta Única del Tesoro Público y será financiado con el 20% del total de los recursos recaudados por la aduana marítima ubicada en los terminales portuarios dentro de la jurisdicción de la provincia de Huaral.

Su administración estará a cargo de un Consejo de Administración integrado por el alcalde o un representante de la Municipalidad Distrital de Chancay, quien ejercerá la presidencia; el alcalde o un representante de la Municipalidad Provincial de Huaral; y un alcalde o representante elegido por las municipalidades distritales de la provincia.

Un fondo que generó debate

La creación del Fondo Social para el Desarrollo de Chancay fue aprobada por insistencia por el Congreso en 2025, luego de que el Poder Ejecutivo observara la iniciativa al considerar que el mecanismo propuesto podía entrar en conflicto con principios del Sistema Nacional de Tesorería y la administración de la Cuenta Única del Tesoro Público.

Durante el debate legislativo, el Ejecutivo sostuvo que la creación de un fondo de estas características implicaba establecer un mecanismo extrapresupuestario que podía afectar la gestión centralizada de los recursos públicos. Asimismo, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) señaló en ese momento que no fue consultada durante la elaboración de la propuesta y manifestó reparos sobre el modelo elegido para Chancay.

Pese a esas observaciones, el Parlamento aprobó la norma tomando como referencia otros fondos sociales vinculados a la actividad portuaria existentes en el país, como los implementados para los puertos de Paita, Paracas y Salaverry.

Con la publicación del reglamento, el Gobierno culmina el desarrollo normativo de la ley y habilita la puesta en marcha del fondo, definiendo la forma en que se administrarán sus recursos y los criterios para la ejecución de las inversiones y proyectos sociales que serán financiados con ellos.