El Castillo de Chancay recibió 195,647 visitantes entre enero y abril de 2026, según el Reporte Mensual de Turismo del Mincetur. Foto: Castillo de Chancay.
El Castillo de Chancay recibió 195,647 visitantes entre enero y abril de 2026, según el Reporte Mensual de Turismo del Mincetur. Foto: Castillo de Chancay.
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Redacción Gestión
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se ubicó entre los seis principales atractivos turísticos del Perú con mayor afluencia de visitantes durante el primer cuatrimestre de 2026, de acuerdo con el más reciente Reporte Mensual de Turismo del

Según el documento, el recinto, ubicado en la provincia de Huaral, recibió 195,647 visitantes entre enero y abril de este año, cifra que representa un incremento de 28.2% respecto al mismo periodo de 2025, cuando registró 152,586 visitas.

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Asimismo, el reporte indica que el número de visitantes supera en 179.2% el registrado en el mismo periodo de 2019.

En el listado elaborado por Mincetur, el .

El recinto de Huaral figura entre los seis atractivos turísticos con mayor afluencia de visitantes durante el primer cuatrimestre del año, de acuerdo con el Mincetur. Foto: Castillo de Chancay.
El recinto de Huaral figura entre los seis atractivos turísticos con mayor afluencia de visitantes durante el primer cuatrimestre del año, de acuerdo con el Mincetur. Foto: Castillo de Chancay.

El informe también señala que la totalidad de las visitas registradas en el Castillo de Chancay durante el periodo analizado correspondió a turismo nacional, con 195,647 visitantes peruanos.

El recinto ofrece recorridos temáticos, museos, espectáculos, áreas recreativas, hospedaje y servicios gastronómicos como parte de su propuesta para los visitantes.

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De acuerdo con la administración del Castillo de Chancay, para el segundo semestre del año se prevé incorporar nuevas actividades temáticas, ampliar la programación cultural y fortalecer alianzas con entidades públicas y privadas, además de continuar con mejoras en su infraestructura y servicios.

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