Un proyecto de Decreto Supremo plantea actualizar el marco de la Nueva ley General de Turismo, ley N° 32392, para incluir a los servicios de juego en el ecosistema del turismo formal.

En detalle, la norma busca incorporar a los casino y máquinas tragamonedas en el sistema regulado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Cabe resaltar que esta medida no amplía la autorización para abrir este tipo de establecimientos libremente.

¿Mayor supervisión sectorial?

Según la Ley General de Turismo, los casinos y las máquinas tragamonedas ya estaban incluidos en la normativa previa, sobre todo cuando operaban dentro de hoteles y restaurantes de alta categoría.

El cambio clave que se propone es el reconocimiento más explícito y ordenado dentro del registro de prestadores turísticos. Es decir, que haya una integración más directa con políticas de desarrollo turístico (promoción e inversión), así como una mayor supervisión sectorial por parte del Mincetur.

“En la actualidad, el sector de juegos de casino y máquinas tragamonedas se encuentra íntegramente formalizado, siendo una actividad plenamente fiscalizada a través de mecanismos tecnológicos como el Sistema Unificado de Control en Tiempo Real (SUCTR), que permite al Mincetur y a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) monitorear en línea la actividad económica y tributaria del sector. Esta formalización garantiza transparencia en las operaciones y permite que el Estado ejerza funciones de fiscalización efectivas y oportunas”, se argumenta en el documento oficial.

De aprobarse, la medida entrará a modificar oficialmente el Anexo I de la Ley N.° 32392.