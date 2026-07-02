Luego que la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declarara improcedente la demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú para evitar la supervisión de Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura -Ositrán- sobre el puerto de Chancay, la empresa anunció que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para revertir ese fallo judicial.

El abogado de la compañía, Ramiro Portocarrero, señaló a RPP que interpondrán recurso de Agravio Constitucional, para que el TC revise el caso, en un intento por revertir el fallo dado a nivel de la Corte Superior

Dicha sentencia da luz verde a Ositrán a supervisar el Puerto de Chancay, ya que revocó una sentencia de primera instancia que había dado la razón a la empresa.

Cosco: faltó definir el tema de fondo

La sala concluyó que Cosco no acreditó la existencia de una amenaza cierta e inminente contra sus derechos fundamentales, condición necesaria para que proceda una acción de amparo.

Portocarrero observó que el tribunal evitó pronunciarse sobre el fondo de la controversia: determinar si Ositrán tiene competencia para ejercer una regulación integral sobre un puerto privado de uso público.

Según Cosco, el poder judicial evitó pronunciarse sobre el fondo de la controversia: determinar si Ositrán tiene competencia para ejercer una regulación integral sobre un puerto privado de uso público. Foto: Andina.

El abogado afirmó que, en informes emitidos en 2017, el propio regulador habría sostenido que no podía fiscalizar, supervisar ni sancionar a un puerto que no contara con un contrato de concesión, y que se les habría cambiado las reglas de juego bajo las cuales se decidió ejecutar el proyecto portuario.

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La respuesta de Ositrán

En tanto, la presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, en diálogo con RPP, respondió a las declaraciones dadas por Portocarrero, señalando que Chancay no es un puerto de uso exclusivo, sino de uso público y que es allí donde ese organismo supervisa que cumpla todas las obligaciones y derechos que ellos tienen respecto a sus usuarios.

Asimismo, descartó que Ositrán esté sorprendiendo a la empresa con algún cambio en las reglas de juego para operar, pues -afirmo- Cosco las conocía cuando vino a invertir.

Asimismo, aclaró que la entidad a su cargo no sólo supervisa concesiones “como pretende indicar la empresa”, sino a cualquier entidad prestadora de servicios (de transporte) al público.

Zambrano refirió que, en una carta que remitieron a Cosco en el año 2017 “y que aquella reconoció haber recibido” se les comunicó las intervenciones que competían a Ositrán, como es su función reguladora, supervisora y de solución de controversias a los usuarios, y respecto al aporte (por regulación).

Verónica Zambrano, presidenta de Ositrán,

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Empezarán a sancionar a la empresa

Asimismo, consultada respecto a la función que asumirá Ositrán en adelante, a raíz del fallo judicial que le da luz verde en este caso, Zambrano indicó que tendrían que empezar a sancionar a la empresa si es que aquella no da respuesta efectiva a la información que se le solicita.

Refirió que, desde hace un buen tiempo, Ositrán ya les ha estado solicitando información (para ejercer su función supervisora), pero que algunas la empresa las responde, pero a otras no las contesta.

La funcionaria citó por ejemplo que ellos supervisan que el tarifario que publica Cosco Shipping Ports Chancay sea respetado por la empresa, así como las condiciones bajo las cuales contratan, y que si hay un escenario de controversia se brinde el tratamiento adecuado (a los usuarios), además de ser Ositrán la entidad que resuelve en segunda instancia en esos casos de controversia.

“Y en ese escenario de mirada hacia el usuario es donde básicamente nosotros tenemos una actividad que si es intrusiva porque podemos pedir cualquier información que consideremos pertinente para ejercer nuestras obligaciones y creo que eso es lo que a los señores no les agrada que podamos pedir información”, anotó.

¿Y la regulación al puerto?

En cuanto a si Ositrán va a regular o no las tarifas del puerto de Chancay, Zambrano indico que están convencidos de que se tiene que actualizar el estudio (de Indecopi) para definir si hay o no un escenario de competencia (entre ese puerto y el del Callao).

Remarcó que, si al cabo de la actualización de ese estudio se determina que no hay competencia, procederán a regular también al puerto de Chancay, pero si se determina que sí existe competencia, al contrario, procederán a desregular, no sólo al terminal operado por Cosco, sino también a los terminales del Callao.