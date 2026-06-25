La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en actuaciones derivadas por parte de ProInversión, la Autoridad Portuaria Nacional (APN) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) vinculadas al desarrollo de las actividades en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

El informe indicó que ProInversión validó, tramitó y suscribió un contrato pese a que los representantes de la entonces empresa Terminales Portuarios Chancay S.A. no habrían acreditado el poder legal exigido para firmarlo. Posteriormente, el acuerdo fue modificado mediante cinco adendas, lo que permitió a la empresa mantenerse dentro del régimen tributario especial.

Según la Contraloría, ello permitió que la empresa accediera y permaneciera en el régimen de recuperación anticipada del IGV, en cuyo marco recibió devoluciones por S/ 527,8 millones.

Asimismo, la auditoría concluyó que la APN aprobó el expediente técnico y otorgó habilitaciones portuarias para el proyecto pese a diferencias entre dicho expediente y la certificación ambiental vigente respecto al trazo del túnel.

Además, señaló que el expediente no incorporó la medida ambiental denominada sistema de geotubos y que no se adoptaron acciones oportunas frente a la ejecución del túnel con un recorrido distinto al autorizado.

En el caso del MTC, la Contraloría sostuvo que la entidad no efectuó una evaluación técnica integral de la información obtenida durante las supervisiones ambientales sobre la modificación del trazado del túnel, la suspensión del trasvase de arena y el mantenimiento de los geotubos, lo que habría limitado la aplicación oportuna de medidas sancionadoras frente a presuntos incumplimientos ambientales.

Vista del Mega Puerto de Chancay Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Como parte de sus recomendaciones, el organismo de control planteó que su Procuraduría Pública promueva las acciones civiles correspondientes por los hechos vinculados al contrato de inversión y al beneficio tributario otorgado.

De igual manera, dispuso remitir los hallazgos relacionados con las habilitaciones portuarias a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción y exhortó a la APN y al MTC a determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.

PROINVERSIÓN rechaza afirmaciones de irregularidad en puerto de Chancay

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) negó las presuntas irregularidades atribuidas al contrato de inversión del puerto de Chancay y aseguró que su actuación se ajustó al marco legal vigente durante todo el proceso.

Mediante un comunicado difundido hoy, la entidad precisó que la suscripción del contrato se realizó conforme a los procedimientos previstos en el Decreto Legislativo N° 973 y su reglamento, que regulan el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV).

ProInversión explicó que este régimen busca otorgar a los proyectos que aún se encuentran en su fase preproductiva la posibilidad de recuperar anticipadamente el IGV, con el objetivo de fortalecer su liquidez y asegurar la continuidad de inversiones de gran magnitud.

Asimismo, sostuvo que la empresa cumplió con presentar la documentación que acreditaba las facultades de sus representantes para suscribir el contrato de inversión y proseguir con el procedimiento para acceder al beneficio tributario, conforme a lo establecido en el reglamento vigente.