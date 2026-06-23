La Contraloría General de la República advirtió la Ministerio del Interior sobre riesgos en la gestión de bienes textiles adquiridos para la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de detectar que parte de la indumentaria permanece almacenada hasta por diez meses en un depósito del Núcleo Ejecutor de Compras (NEC) Textil Confecciones, ubicado en Lurín.

Según el organismo de control, la prolongada permanencia de estas prendas bajo determinadas condiciones ambientales que podrían afectar la calidad y vida útil de dichas prendas que deben ser distribuidas a las Unidades Ejecutoras de la PNP, con lo que se generaría el riesgo de deterioro prematuro.

El Informe de Orientación de Oficio N° 012-2026-OCI/0282-SOO, cuyo periodo de evaluación fue del 26 de mayo al 1 de junio, señala que en una inspección realizada el 14 de mayo del presente año se pudo identificar que la existencia de determinados bienes de indumentaria, que estaban almacenados por un período de hasta diez meses.

Como resultado de la verificación se pudo evidenciar que existen bienes tipo buzo de fatiga de caballero y dama que llevan almacenados por seis y siete meses, calcetines blancos deportivos que están almacenados ocho y nueve meses, chompas manga larga cuello alto tipo Jorge Chávez almacenados por diez meses, blusas manga larga que llevan tres meses y camisas manga larga que están almacenados por dos meses.

Al respecto, la comisión de control solicitó información al Programa Nacional Compras MYPerú, al Ministerio del Interior y a la PNP sobre los retrasos en el recojo y distribución de la indumentaria.

En respuesta, el jefe de la Unidad de Seguimiento y Control de la Dirección de Administración de la PNP señaló que la demora en la entrega de los bienes textiles es responsabilidad del NEC Textil Confecciones.

Auditores de la contraloría advirtieron la falta de correspondencia entre contenido y etiquetas de cajas con prendas policiales. Foto: Contraloría

Por su parte, el secretario ejecutivo del NEC Textil Confecciones comunicó que la permanencia temporal de los bienes en el almacén de esa institución respondería a aspectos técnicos operativos relacionados a la culminación y conformidad de los certificados de ensayo, la autorización para el inicio de la distribución y las gestiones administrativas necesarias para la contratación del servicio logístico correspondiente, que se encontraría en indagación de mercado.

El informe refiere que, si bien el Mininter autorizó recientemente la distribución de los bienes en el marco del Convenio entre Compras MYPErú y dicho ministerio ubicados en el almacén de Lurín, el NEC Textil Confecciones remitió un cronograma de distribución que sería tentativo, consideran que el servicio de distribución aún se encontraría en la fase de indagación de mercado.

Ante este escenario, la Contraloría recomendó al Ministerio del Interior adoptar medidas correctivas para garantizar la distribución de la indumentaria en las diversas Unidades Ejecutoras de la PNP.