Una nueva modalidad de fraude electrónico afecta a conductores mediante correos y mensajes falsos sobre infracciones, los cuales copian el logotipo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) para exigir pagos inmediatos a las víctimas.

El vocero de la institución, Ronald Power, precisó que los ciberdelincuentes utilizan la paleta de colores institucionales de la entidad y de la Policía Nacional del Perú (PNP) para diseñar documentos digitales con apariencia oficial.

A través de estos mensajes, se adjuntan enlaces desconocidos y códigos QR para exigir pagos por conceptos como exceso de velocidad, bajo la amenaza de retener el vehículo si no se realiza el depósito.

Power señaló que la Sutran no notifica a correos personales ni por WhatsApp y solo comunica sanciones físicamente al domicilio declarado por el infractor.

“La Sutran lo que hace es interrelacionarse con los administrados a través, por ejemplo, de las casillas electrónicas que son habilitadas por los mismos administrados o en su defecto se realizan comunicaciones, por ejemplo, a los domicilios. o las direcciones que los mismos administrados reportan a la entidad”, indicó a Canal N.

Para prevenir más estafas, el representante de la entidad recomendó usar solo canales oficiales y verificar sanciones en el portal institucional, tanto de la Sutran como del MTC. Aquí se podrá realizar la consulta con DNI, licencia o placa, y realizar pagos únicamente mediante la pasarela web oficial, transferencias o billeteras asociadas al nombre del organismo.

Asimismo, la institución habilitó el soporte para validar notificaciones mediante la central telefónica (01) 200 4555 de lunes a viernes en el horario de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. para verificar la autenticidad de cualquier documento. Asimismo, se dispuso el correo electrónico comunicate@sutran.gob.pe para recibir los correos corporativos falsos reenviados por los usuarios.