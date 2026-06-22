Una nueva modalidad de fraude electrónico afecta a conductores mediante correos y mensajes falsos sobre infracciones, los cuales copian el logotipo de la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) para exigir pagos inmediatos a las víctimas.
El vocero de la institución, Ronald Power, precisó que los ciberdelincuentes utilizan la paleta de colores institucionales de la entidad y de la Policía Nacional del Perú (PNP) para diseñar documentos digitales con apariencia oficial.
A través de estos mensajes, se adjuntan enlaces desconocidos y códigos QR para exigir pagos por conceptos como exceso de velocidad, bajo la amenaza de retener el vehículo si no se realiza el depósito.
LEA TAMBIÉN: Sutran: conoce cómo fraccionar tus multas de tránsito
Power señaló que la Sutran no notifica a correos personales ni por WhatsApp y solo comunica sanciones físicamente al domicilio declarado por el infractor.
“La Sutran lo que hace es interrelacionarse con los administrados a través, por ejemplo, de las casillas electrónicas que son habilitadas por los mismos administrados o en su defecto se realizan comunicaciones, por ejemplo, a los domicilios. o las direcciones que los mismos administrados reportan a la entidad”, indicó a Canal N.
LEA TAMBIÉN: Sutran: ¿Cómo se debe actuar frente a condiciones climáticas adversas en carreteras?
Para prevenir más estafas, el representante de la entidad recomendó usar solo canales oficiales y verificar sanciones en el portal institucional, tanto de la Sutran como del MTC. Aquí se podrá realizar la consulta con DNI, licencia o placa, y realizar pagos únicamente mediante la pasarela web oficial, transferencias o billeteras asociadas al nombre del organismo.
Asimismo, la institución habilitó el soporte para validar notificaciones mediante la central telefónica (01) 200 4555 de lunes a viernes en el horario de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. para verificar la autenticidad de cualquier documento. Asimismo, se dispuso el correo electrónico comunicate@sutran.gob.pe para recibir los correos corporativos falsos reenviados por los usuarios.