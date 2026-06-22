Sutran alerta sobre estafas mediante falsas multas por correos y QR. (Foto: Perú week)
Sutran alerta sobre estafas mediante falsas multas por correos y QR. (Foto: Perú week)
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Redacción Gestión
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para exigir pagos inmediatos a las víctimas.

El vocero de la institución, Ronald Power, precisó que

A través de estos mensajes, se adjuntan enlaces desconocidos y códigos QR para exigir pagos por conceptos como exceso de velocidad, bajo la amenaza de retener el vehículo si no se realiza el depósito.

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Power señaló que

“La Sutran lo que hace es interrelacionarse con los administrados a través, por ejemplo, de las casillas electrónicas que son habilitadas por los mismos administrados o en su defecto se realizan comunicaciones, por ejemplo, a los domicilios. o las direcciones que los mismos administrados reportan a la entidad”, indicó a Canal N.

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Para prevenir más estafas, Aquí se podrá realizar la consulta con DNI, licencia o placa, y realizar pagos únicamente mediante la pasarela web oficial, transferencias o billeteras asociadas al nombre del organismo.

Asimismo, la institución habilitó el soporte para validar notificaciones mediante la central telefónica (01) 200 4555 de lunes a viernes en el horario de 8:30 a. m. a 5:30 p. m. para verificar la autenticidad de cualquier documento. Asimismo, se dispuso el correo electrónico comunicate@sutran.gob.pe para recibir los correos corporativos falsos reenviados por los usuarios.

La Sutran precisó que no notifica a correos personales ni por WhatsApp sobre multas y solo comunica sanciones físicamente al domicilio declarado por el infractor. Foto: SUTRAN.
La Sutran precisó que no notifica a correos personales ni por WhatsApp sobre multas y solo comunica sanciones físicamente al domicilio declarado por el infractor. Foto: SUTRAN.

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