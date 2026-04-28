La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) recordó a los ciudadanos que cuentan con multas pendientes de pago que pueden acogerse al beneficio de fraccionamiento o aplazamiento de sus deudas mediante un trámite gratuito, virtual y disponible durante todo el año.

Esta medida tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las obligaciones administrativas y evitar sanciones adicionales que puedan afectar a transportistas y usuarios.

A través de este mecanismo, los administrados pueden dividir el monto total de sus multas en cuotas sin intereses, previa evaluación de la entidad y pagarlas con tarjeta de débito, Yape o Plin.

Para acceder al beneficio, los usuarios deben contar con una casilla electrónica del MTC e ingresar a este link con su número de DNI o RUC al sistema virtual de Sutran.

Una vez aprobada la solicitud, deberán realizar el pago de la cuota inicial dentro de un plazo máximo de tres días hábiles desde la notificación en su casilla electrónica.

Además, se permite incluir más de una papeleta dentro del mismo proceso de fraccionamiento.

En el caso del aplazamiento, este se concede por un periodo de hasta un mes, durante el cual el usuario deberá cancelar el total de la deuda en el plazo establecido.

La Sutran también precisó que las multas que se encuentren en proceso de cobranza coactiva pueden acceder a este beneficio, salvo aquellas que cuenten con medidas cautelares como retenciones bancarias efectivas.

No obstante, quedan excluidas del fraccionamiento o aplazamiento las multas que se encuentren en proceso de impugnación, así como aquellas que ya hayan sido materia de un beneficio previo o que estén restringidas por la normativa vigente.