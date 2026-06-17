Luis Enrique Gonzales, director del proyecto Anillo Vial Periférico en ProInversión, detalló que el megaproyecto se encuentra en una etapa decisiva de diseño y liberación de áreas.

Esta megaobra, una infraestructura de 35 kilómetros, conectará directamente un distrito del Callao con 11 distritos de Lima Metropolitana, entre los que se encuentran Independencia, San Juan de Lurigancho, Lurigancho-Chosica, Ate, La Molina, San Luis, El Agustino y Santa Anita, permitiendo además una interconexión indirecta con más de 23 jurisdicciones.

Gonzales afirmó a Andina que el impacto en la calidad de vida será significativo, reduciendo trayectos que hoy tardan más de una hora, como el viaje entre Independencia y San Juan de Lurigancho, a tan solo cinco minutos gracias a la construcción de puentes y túneles de dos kilómetros de longitud.

Asimismo, el proyecto funcionará como un eje articulador de los sistemas de transporte masivo, integrándose con las líneas 1, 2, 3 y 4 del Metro de Lima, el Metropolitano y las principales vías nacionales, como la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la carretera Central, facilitando incluso el acceso a puntos estratégicos como el puerto del Callao, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez e inclusive el megapuerto de Chancay.

Megaproyecto tendrá tres tramos

En cuanto al estado actual, Luis Enrique Gonzales detalló que el proyecto atraviesa la fase de diseño de ingeniería y la liberación de predios tras haberse pasado la titularidad a ProInversión en diciembre del 2025.

La ejecución se ha dividido en tres tramos específicos con cronogramas diferenciados: el primer tramo ya recibió la aprobación de su diseño de ingeniería en mayo del 2026; mientras que el diseño del tramo 3 se espera para finales de este año y el del tramo 2 para el 2028.

Un punto crítico es la adquisición de aproximadamente 4,000 predios necesarios para la obra; a la fecha, el Estado ya ha adquirido 800 y se proyecta que la liberación total de terrenos para el tramo tres concluya en agosto de este año, dejándolo expedito para su ejecución.

ProInversión busca garantizar que no existan paralizaciones una vez iniciada la obra mediante una ejecución programada que incluya la remoción de interferencias de servicios básicos antes de las obras mayores.

Plazos estimados de construcción y entrega

Respecto a la entrega final de la infraestructura, los plazos están claramente definidos según la complejidad de cada sector. El inicio de la construcción física de la vía está programado para finales del 2027.

Con las estimaciones oficiales, los tramos uno (que va desde el Callao hasta la Panamericana Norte) y tres (desde Ramiro Prialé hasta la avenida San Luis) deberán estar concluidos para el 2030. Por su parte, el tramo dos, que conecta la Panamericana Norte con Ramiro Prialé, tiene un plazo de entrega fijado para el 2034.

Esta diferencia de cuatro años se debe a que dicho tramo presenta el mayor reto logístico, al concentrar la mayor cantidad de predios por liberar e interferencias de servicios que requieren ser removidas antes de concluir la obra vial, señaló el funcionario.