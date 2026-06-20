El Gobierno dio un nuevo paso para promover el transporte marítimo de carga entre puertos peruanos. Mediante un reglamento aprobado esta semana, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) habilitó un esquema que permitirá desarrollar proyectos innovadores de cabotaje bajo condiciones regulatorias especiales y temporales.

La medida forma parte de la implementación de la Ley 32049 y busca fomentar la consolidación de carga, así como el desarrollo de infraestructura logística y tecnológica vinculada al transporte marítimo comercial. ¿Cómo funcionará este nuevo mecanismo?

Los proyectos de cabotaje podrán operar bajo mecanismos temporales de innovación supervisada. (Fuente: Andina)

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Empresas podrán probar soluciones bajo un régimen especial

El reglamento crea los denominados programas de innovación supervisados, mecanismos temporales mediante los cuales empresas, entidades públicas y otros actores podrán desarrollar proyectos innovadores vinculados al cabotaje.

Para ello, la norma contempla la posibilidad de aplicar flexibilizaciones regulatorias temporales e incluso exonerar determinados permisos, autorizaciones o requisitos relacionados con la operación de servicios de transporte marítimo comercial de carga y el uso de infraestructura logística asociada.

Según el MTC, estas iniciativas deberán promover nuevas soluciones para la consolidación de carga y el fortalecimiento de la infraestructura logística y tecnológica del sector.

Las iniciativas aprobadas podrán funcionar entre uno y cinco años, según el nuevo reglamento. (Fuente: Andina)

Comité evaluará propuestas

La norma dispone además la creación de un comité técnico de evaluación conformado por cinco integrantes, que tendrá a su cargo la revisión de las propuestas, el seguimiento de los proyectos aprobados y la formulación de recomendaciones regulatorias.

El comité deberá realizar al menos una convocatoria anual para recibir iniciativas de innovación. Podrán participar personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con proyectos orientados a mejorar el transporte marítimo comercial de carga.

Los programas aprobados podrán operar por un periodo de entre uno y cinco años, con posibilidad de una prórroga excepcional de hasta un año adicional.

Asimismo, el reglamento establece mecanismos para suspender o cancelar iniciativas cuando se detecten riesgos para la población, el medio ambiente o la libre competencia.

Finalmente, aquellas propuestas que demuestren resultados favorables podrán continuar operando mediante una conformidad regulatoria mientras se desarrolla la normativa permanente correspondiente. El MTC tendrá hasta 30 días calendario para conformar el comité técnico encargado de implementar el nuevo esquema.